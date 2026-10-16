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От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти

Жалбите се отнасят до задържания след три мисии през октомври миналата година и април и май тази година. Твърденията за малтретиране са предмет на разследване

16 октомври 2026, 18:54
От побои до електрошокове: Италия разследва израелския министър на отбраната за малтретиране на активисти
Израелският министър на външните работи Израел Кац   
Източник: БТА
  • Италианската прокуратура разшири разследването за предполагаемо малтретиране на активисти от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“, като включи израелския министър на отбраната Израел Кац и още 12 високопоставени представители на армията, полицията и затворническите администрации.
  • Над 50 италиански граждани са подали жалби за предполагаеми изтезания, побои, заплахи, обиди и други нарушения след прехващането на флотилията, пътуваща към ивицата Газа през октомври миналата година и април и май тази година.
  • Италианските магистрати са поискали съдействие от Израел и са провели разговори с Евроюст заради подобни разследвания в други европейски държави; Кац и началникът на израелския Генерален щаб Еял Замир не са коментирали случая.

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Италия започна разследване срещу израелския министър на отбраната Израел Кац, както и срещу високопоставени представители на въоръжените сили, силите на реда и затворническите администрации по обвинение за малтретиране на активисти от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", съобщи днес италианската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

С този ход се разширява разследването, което преди се беше съсредоточило върху министъра на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бен-Гвир.

Случаят се отнася до подозрения за изтезания, отвличания, лични обиди, грабеж и нанесени щети, настъпили когато израелските сили прехванаха малки флотилии от лодки, пътуващи към ивицата Газа през тази и миналата година, уточни прокуратурата в Рим.

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Следователи започнаха разследването, след като над 50 италиански граждани, задържани от израелските власти след мисиите на флотилията "Глоубъл Сумуд" през октомври миналата година и април и май тази година, подадоха жалби.

Кац не коментира съобщението на италианската прокуратура.

През юни тази година Бен-Гвир омаловажи информацията, че срещу него се води разследване, като изтъкна, че "ще продължава гордо да подкрепя израелските бойци".

Италианските прокурори посочиха, че активистите, задържани след първата мисия на "Глоубъл Сумуд", са били подложени на побой, обиди и заплахи за живота и са били обвинени в тероризъм.

Активисти от втората мисия на флотилията съобщиха за дори по-тежки форми на малтретиране, включително побой в тъмни помещения, използване на електрошокови пистолети и гумени патрони.

Следователите вече идентифицираха няколко заемащи ръководни длъжности в армията и полицията лица, които са участвали в операциите.

Освен Кац прокурорите посочиха като заподозрени 12 високопоставени представители от израелските въоръжени сили, полицията и затворническите администрации, в това число и началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал Еял Замир.

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Замир не коментира информацията за започналото разследване срещу него.

Италианските магистрати допълниха, че през юни са подали молба за правно сътрудничество до израелските власти, с която са поискали информация, необходима за възстановяването на събитията и установяването на отговорността на отделни лица. Те обаче не уточниха дали властите в Израел са отговорили на молбата и посочиха, че са провели разговори с Евроюст, органа на ЕС за съдебно сътрудничество, защото в други европейски страни се водят подобни разследвания, касаещи двете мисии на хуманитарната флотилия. 

Според италианското законодателство за престъпления, извършени в чужбина срещу италиански граждани, може да бъдат завеждани дела в Рим, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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