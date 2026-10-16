България

Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“

Разследващите ще установяват собствеността, екипажа, маршрута и товара на плавателния съд, както и евентуално съпричастните лица

16 октомври 2026, 22:04
Прокуратурата започна разследване на атаката срещу кораба „Челси 3“
Източник: БТА
  • Военно-окръжната прокуратура в София образува разследване за предполагаемо военно престъпление срещу екипажа на кораба CHELSEA 3 в българската икономическа зона на Черно море.
  • Разследващите ще установяват собствеността, екипажа, маршрута и товара на плавателния съд, както и евентуално съпричастните лица.
  • Корабът беше атакуван с дрон на 13 октомври, но всичките 15 души от екипажа бяха спасени; друг кораб потъна при отделна атака.

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Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, съобщиха от държавното обвинение.

Сигналът е изпратен по компетентност от Софийската градска прокуратура и е подаден от фондация „Български адвокати за правата на човека“ и сдружение „Български хелзинкски комитет“. В сигнала се съдържат твърдения за нарушения на правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Разследването е за това, че „през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство – екипажа на CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери – посоченото плавателно средство“.

На главния секретар на Министерството на вътрешните работи е възложено да организира изпълнението на указанията, дадени в постановлението, относно действия от компетентността на органите на МВР. Сред тях са издирване на свидетели, установяване на местонахождението на плавателния съд CHELSEA 3 и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

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В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства относно собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници.

Припомняме, че на 13 октовмри два кораба бяха атакувани с дронове в Черно море край България.

Моторният кораб „Челси 3“ (CHELSEA 3), плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другия кораб „Ейч Ес Дигнити“ (HS Dignity), плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла. Атаките бяха извършени седем дни след като морски и въздушни дронове поразиха други два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. 

Източник: БТА Николай Желязков    
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