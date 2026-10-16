Свят

Владимир Путин: По границата с Украйна се създава „зона сигурност“

Руският президент заяви, че създаването ѝ ще продължи независимо от бъдещите разговори с Киев

16 октомври 2026, 20:26
Владимир Путин: По границата с Украйна се създава „зона сигурност“
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Путин заяви, че създаваната от Русия буферна зона по границата с Украйна няма да бъде предмет на бъдещи преговори.
  • По данни на Кремъл Русия все още не контролира над 10% от Донецка и 16,5% от Запорожка област.
  • Москва твърди, че през последната седмица е превзела 12 населени места в Украйна, включително две села в Харковска област.

Русия обяви, че е превзела още две села в Източна Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че по границата с Украйна се създава „зона сигурност“, която няма да подлежи на обсъждане в хода на каквито и да било бъдещи преговори с Киев, предаде Ройтерс.

Путин каза това по време на посещение в спомагателния щаб ма Обединената групировка войски, съобщиха от Кремъл в изявление.

Путин: Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през 2025

Той отбеляза, че руските сили все още не са превзели в Украйна малко над 10% от територията на източната Донецка област и 16,5% от съседната Запорожка област.

Министерството на отбраната на Руската федерация междувременно заяви, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са превзели вчера селата Варваровка и Николаевка в Харковска област, които се намират близо до границата с Русия.

Путин създава буферна зона по границата с Украйна

През последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна, се посочва в комюникето.

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев, и редовно обявява, че е превзела погранични села.

Източник: БТА, Николай Велев    
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