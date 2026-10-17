България

Изтеглиха кораба „Челси 3“ до Бургас: Министър Пеев с хипотеза за руска атака

Първоначалният визуален оглед показва сериозни поражения по корпуса. „Визуално корабът има три пробойни – една в десния борд, една в левия и една в кърмата. Всичко останало експертизите трябва да го докажат“, заяви капитанът на пристанище Бургас Живко Петров

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 08:11
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О перацията по изтеглянето на пострадалия моторен кораб „Челси 3” приключи успешно и плавателният съд се придвижва към пристанището в Бургас. Акцията е организирана от българските власти, за да се гарантира независимо разследване за произхода на пораженията.

„България ще направи всичко възможно да съберем доказателства, да направим едно независимо разследване, на което еднозначно да установим откъде е дошла атаката“, коментира министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в ефира на предаването „Събуди се” по NOVA.

Министърът обясни, че институциите работят по конкретни работни хипотези за инцидента. „Най-вероятно заплахата и атаката е дошла от Русия, тъй като едва ли Украйна атакува сама собствените си кораби, знаете, че корабът е под украински флаг. Ние обаче еднозначно трябва да докажем, че това е така, защото винаги трябва да се базираме на доказателства“, заяви Пеев.

По думите му спасяването е извършено изцяло с български сили, а резултатите от експертизите ще бъдат представени пред обществото и европейските партньори. Всички разходи по акцията се поемат от държавата чрез транспортното министерство, за да се гарантира пълната обективност на разследването.

Транспортният министър категорично отхвърли информациите, че от борда е бил разтоварван товар от друг плавателен съд – „Челси 2”. „Никой нищо не е изнасял. Българската държава направи всичко възможно сама да контролира този процес. Гранична полиция и Военноморските сили осигуриха предпазване от каквито и да е опити. „Челси 2” дойде с желание да помогне за съпровождането на кораба до пристанище Бургас. Никой не се е качвал на кораба и никакъв товар не е отнеман“, подчерта Пеев.

Действията по притеглянето са се провели при сложна обстановка в морето. „Най-голямото предизвикателство беше от една страна лошото време, а на второ място това, че корабът не е здрав, има пробойни, тоест това е полуразвалена конструкция, а не нормален кораб“, посочи капитанът на пристанище Бургас Живко Петров.

Опасността по време на провлачването е била свързана с риска от допълнителни повреди по корпуса и евентуално потапяне на съда. Най-тежкият етап се е оказал качването на екипите на борда, като в операцията са участвали два гранично-полицейски кораба, сили на Военноморските сили, служители на „Морска администрация“ и влекач на пристанищна компания, управляван от капитан Корунчев.

Първоначалният визуален оглед показва сериозни поражения по корпуса. „Визуално корабът има три пробойни – една в десния борд, една в левия и една в кърмата. Всичко останало експертизите трябва да го докажат“, допълни капитан Петров.

Плавателният съд се насочва за заставане на кей на пристанище Бургас-Запад, където започват специализираните огледи

Относно спасителния флот на страната министър Пеев съобщи, че вече е осигурено външно финансиране за нов специализиран съд. „За няколко дни осигурихме за първия кораб европейско финансиране. Още от догодина ще започнем процедурата за доставка на първия нов кораб със срок 2029 г., защото така е по разчети по програмата. След това ще заложим средства в следващата европейска финансова рамка за още един такъв кораб“, обяви министърът.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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Изтеглиха кораба „Челси 3“ до Бургас: Министър Пеев с хипотеза за руска атака

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