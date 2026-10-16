Свят

Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин

След телефонен разговор с папа Лъв XIV Кремъл съобщи, че Русия е готова да сътрудничи за доставянето на храни и медицински материали за цивилното население

16 октомври 2026, 20:12
Само 1700 души са останали в Олешки: Папата потърси помощ от Путин
Източник: АР/БТА
  • Путин подкрепи инициативата на Ватикана за хуманитарна помощ в украинския град Олешки.
  • Папа Лъв XIV призова за временно примирие, което да позволи доставки на храни и лекарства и евакуация на цивилни.
  • В града са останали около 1700 души, включително 47 деца, на фона на тежък недостиг на храни и медицински материали.

Първи разговор на Зеленски с новия папа Лъв Четиринадесети

Руският президент Владимир Путин е заявил днес в телефонен разговор с папа Лъв Четиринадесети, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в контролирания от Русия украински град Олешки и е готов да сътрудничи за осъществяването ѝ, предаде Ройтерс, като се позова на Кремъл.

По-рано днес Светият престол съобщи, че папата е призовал Путин да се съгласи на временно прекратяване на огъня, което да позволи доставянето на храни и медицински материали в града, както и доброволната евакуация на местните жители.

"Инициативата на Ватикана за създаване на необходимите условия за гарантиране на безопасността на населението и осигуряване на жизненоважни доставки получи подкрепа", се посочва в изявление на Кремъл. От руското президентство допълниха, че двете страни са се договорили да си сътрудничат по въпроса.

"Умират от глад и студ": Кремъл призна за критична ситуация в Олешки

Папа Лъв Четиринадесети е изразил дълбоко безпокойство за хуманитарната обстановка в Олешки, който се намира в Херсонска област и е под руски контрол от февруари 2022 година. Градът е изправен пред задълбочаваща се продоволствена криза.

Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките на помощи за местното население. Москва признава, че в града има сериозен недостиг на храни и медицински материали, като твърди, че руските въоръжени сили работят за разрешаването на проблема. Руската страна обвинява Киев, че пречи на доставките.

Преди началото на войната Олешки е имал около 24 хиляди жители. По данни на ръководителя на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна Даниел Бел в града са останали около 1700 души, сред които 47 деца.

Путин говори с папа Лъв XIV за Украйна

По време на разговора папата е потвърдил готовността на Светия престол да подкрепя инициативи за постигане на мир, съобщиха още от Ватикана.

Това е вторият телефонен разговор между Лъв Четиринадесети и Путин. Първият се състоя през юни 2025 година, отбелязва Ройтерс. 

Междувременно 71-годишният папа продължава възстановяването си в римската болница "Джемели" след операция по повод рак на белия дроб. По информация на Ватикана състоянието му постепенно се подобрява и той вече може да работи и да извършва обичайни ежедневни дейности.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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