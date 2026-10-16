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Олимпийците Емил Будинов и Тома Никифоров бяха елиминирани от “Игри на волята”

Персоналният треньор Антония Вутева също напусна надпреварата след гласуване на Съвета на Обречените

16 октомври 2026, 22:50
Олимпийците Емил Будинов и Тома Никифоров бяха елиминирани от “Игри на волята”
Източник: NOVA

Д жудистът Тома Никифоров и треньорът по борба Емил Будинов претърпяха загуби в елиминационните битки на “Игри на волята” тази вечер и напуснаха екстремното риалити. Представителят на Канарите отпадна в първата фаза на елиминациите, докато съперникът му от Ураганите бе елиминиран в заключителния дуел срещу Петър. С надпреварата се раздели и фитнес треньорката Антония Вутева от Обречените, която получи три гласа по време на племенния съвет на изгнаниците.

Източник: NOVA

Двойните елиминации протекоха повече от драматично. В първата фаза номинираните Тома, Иван, Емил и Пепи се изправиха срещу “Стената на плача”. До крайния успех и наградата от 50 златни гроша се добра строителят Иван, а Тома напусна надпреварата. Вторият етап противопостави съплеменниците Емил и Петър. Фризьорът успя да натрупа ранна преднина, която се оказа достатъчна за победата и наградата от 100 златни гроша.

Източник: NOVA

Елиминираният Емил е следващият гост в новата дигитална поредица “Домът на Волята”. В емоционален разговор с водещата Ваня Запрянова той разказа както за своето вълнуващо приключение в Дивия север, така и за дългата си и изпълнена с успехи кариера в борбата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA

Утре от 20:00 ч. по NOVA предстои следващият сблъсък от отборната надпревара LactoFlor - Битка на звездите. В него шампионът Алекса Ерски ще обедини сили с жената-чудо от седми сезон Десислава Сапунджиева, за да се изправи срещу своя опонент от финала на четвърти сезон - сребърния медалист Филип Атанасов-Фифо и съпругата си Елица Ерски.

Източник: NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
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