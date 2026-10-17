България

Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?

Остават броени дни до затварянето на кандидатстването на 20 октомври

17 октомври 2026, 09:16
Кои български продукти ще влязат в селекцията 50 Best Products From Bulgaria?
Източник: 50 Best Products From Bulgaria

Н ад 460 български продукта вече са подали кандидатури за „50-те най-добри продукта от България“. Целта на независима национална платформа е да избере и представи пред света най-конкурентоспособните продукти, създадени у нас във всички области на икономиката. 

„Новата визитка на България“: Търсят 50-те български продукта, които да завладеят света

Апликации се приемат онлай до 20 октомври 2026 г. Категориите с най-голям брой апликации до момента са “Здраве и козметика” и “Храни и напитки” - с по над 120 апликации във всяка. “Иновативни технологии”, Дизайн продукти“ и „Дом и свободно време“, са с по над 60 апликации всяка.

Източник: 50 Best Products From Bulgaria

Участието е напълно безплатно.

До 22 ноември българско жури трябва да номинира по  30  продукта във всяка категория - общо 150 номинирани продукта. Те ще бъдат обявени в края на ноември 2026 заедно с имената на пазеното до тогава  в тайна номинационно жури. Финалната селекция от 50 ще направи 5 членно международно жури и тя ще бъде обявена на 29 април 2027 г.  

Членове на международното жури са Юлиан Дйнов („Дизайн продукти“), Вес Бакалов („Иновативни технологии“), Ерик Уолф („Храни и напитки“) и Доминик Рок („Здраве и козметика“) и Венелин Кокалов („Дом и качество на живот“).

Продуктите, които влязат в селекцията, ще получат място в книгата на английски, която има амбицията да се превърне в „новата визитка на българския бизнес“. 50-те най-добри продукта от България ще бъдат показани и в временен павилион през май 2027 г. в София, както и на пътуваща изложба (2027 и 2028 г.) по случай 20-тата годишнина от влизането на България в Европейския съюз.

Източник: 50 Best Products From Bulgaria    
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