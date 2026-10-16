Над 80% от заболелите от морбили са деца, най-много са случаите между 1 и 4 години

О бщо 579 случая на морбили са съобщени в 11 области на страната до края на септември, съобщават от Министерството на здравеопазването (МЗ). От тях 482 са при деца, което представлява 83,2% от всички заболели. Други 43 случая са отхвърлени след отрицателни лабораторни резултати за морбилна инфекция.

Най-много заболели са регистрирани във Враца - 279 души. Следват областите Плевен със 165 случая и Ловеч с 97. В Монтана са установени 11 случая, а в София-град - 13.

По три случая са регистрирани във Варна и Русе. В София-област са отчетени двама заболели, а във Видин, Перник и Търговище - по един.

Съобщените случаи на морбили в страната станаха 149

Най-висока заболяемост във Враца

По показателя заболяемост на 100 000 души най-висока е стойността в област Враца - 193,08 случая. Следват Ловеч с 88,63 и Плевен със 77,50 случая на 100 000 население.

В останалите области показателите са значително по-ниски: Монтана - 9,91, Русе - 1,63, Видин - 1,44, Търговище - 1,07, София-град - 1,00, Перник - 0,92, София-област - 0,90, и Варна - 0,68 случая на 100 000 души.

Морбили плъзна в 11 области: Враца, Плевен и Ловеч с най-много случаи

Най-много заболели деца са на възраст от 1 до 4 години

Според данните на МЗ най-много случаи сред децата са отчетени във възрастовата група от 1 до 4 години - 161. При децата на възраст от 5 до 9 години заболелите са 146, а във възрастовата група от 10 до 14 години - 95.

Регистрирани са и 48 случая при деца под 1 година, както и 44 при младежи на възраст от 15 до 19 години.

При хората на възраст от 20 до 24 години заболелите са 14, колкото и при следващите възрастови групи от 25 до 29 и от 30 до 34 години. В групата от 35 до 39 години са отчетени 10 случая, а при хората над 40 години - 32.

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

287 от заболелите не са ваксинирани

От всички регистрирани заболели 287 не са ваксинирани поради ненавършена възраст или други причини. При 42 души имунизационният статус е неизвестен. За останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на морбили в страната са приложени общо 80 955 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола, посочват от Министерството на здравеопазването.