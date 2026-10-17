България

Важно за пътуващите в София: Променят маршрутите на трамваи 11 и 12

За обслужване на засегнатите участъци Столична община разкрива временна автобусна линия 12ТМ, която ще свързва гара „София север“ с кв. „Илиянци“

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 07:55
Важно за пътуващите в София: Променят маршрутите на трамваи 11 и 12
Източник: iStock/GettyImages

В ременни промени в движението на трамваи с номера 11 и 12 се въвеждат на 17 и 18 октомври поради ремонтни дейности по релсовия път на бул. „Рожен“. Графикът засяга участъка от надлеза при железопътната линия до обръщателното колело в „Илиянци“.

В часовия диапазон между 08:00 и 16:00 ч. през двата почивни дни екипи на „Столичен електротранспорт“ ще подравняват релсите със специализирана машина, което налага затваряне и на двата коловоза.

Поради ремонта от 04:30 до 16:00 ч. трамвайна линия 11 ще превозва пътници по съкратен маршрут от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“. В същите часове трамвай 12 ще се движи от площад „Журналист“ само до гара „София север“. След 16:00 ч. и в двата дни нормалното движение на трамваите по обичайните им трасета ще се възстановява.

За обслужване на засегнатите участъци Столична община разкрива временна автобусна линия 12ТМ, която ще свързва гара „София север“ с кв. „Илиянци“.

В посока към квартал „Илиянци“ автобусите ще тръгват от спирката на линия 74 на бул. „Княгиня Мария Луиза“, ще правят обратен завой срещу транспортния вход на Централната автогара и ще продължават по локалното платно по маршрута на автобуси 85 и 285. Превозните средства ще преминават през надлез „Надежда“, ще продължават по бул. „Рожен“, ул. „Илиянско шосе“ и ул. „Петър Панайотов“, след което ще се включват в централното платно на бул. „Рожен“. От там през ул. „Джерман“ линията стига до крайната си точка при спирка „Центъра кв. Илиянци – по желание“.

В обратното направление към гара „София север“ маршрутът преминава от спирка „Центъра кв. Илиянци – по желание“ по старото платно на бул. „Рожен“, след спирка „Ул. Балчо Нейков“ продължава по централното платно, завива по ул. „Петър Панайотов“, ул. „Илиянско шосе“ и бул. „Рожен“, преминава през надлез „Надежда“ и по бул. „Княгиня Мария Луиза“ достига до крайната си спирка.

Временната линия ще използва всички съществуващи автобусни спирки по трасето. Изключение са спирка „Централна гара“ за линии 21 и 22, както и спирка „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за линия 60, където автобусите няма да спират.

Успоредно с промените в градския транспорт се въвежда и ограничение за автомобилите. До 30 октомври е забранено влизането на превозни средства по южната пътна връзка на надлез „Надежда“ от бул. „Илиянци“ в посока бул. „История славянобългарска“.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Теодора Трайкова    
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