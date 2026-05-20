Свят

СЗО: Огнището на Eбола в Африка не е пандемична извънредна ситуация

Организацията отчита висок риск на регионално ниво, но нисък в световен мащаб

20 май 2026, 14:31
Източник: Getty Images

О гнището на Eбола в Демократична република Конго не отговаря на критериите за обявяване на пандемия, съобщи Световната здравна организация (СЗО).

„Настоящата ситуация отговаря на критериите за извънредно положение в областта на общественото здраве с международно значение, но ние сме единодушни, че тя не отговаря на критериите за обявяване на пандемична извънредна ситуация“, заяви председателят на Комитета за извънредни ситуации на СЗО Лусил Блумбърг в Южна Африка.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус каза, че рискът от епидемията от Eбола в ДР Конго в момента е висок на национално и регионално равнище, но нисък в световен мащаб.

СЗО оценява „риска от епидемията като висок на национално и регионално равнище и нисък на глобално равнище“, обясни той на пресконференция в централата на здравната агенция на ООН в Женева.

Генералният директор на СЗО заяви, че критиките от страна на САЩ към реакцията на неговата организация спрямо смъртоносната епидемия в Централна Африка могат да се дължат на „липса на разбиране“.

Попитан за критиките на американския държавен секретар Марко Рубио, че реакцията на СЗО на епидемията от Eбола, съсредоточена в източната част на ДР Конго, е „малко закъсняла“, Гебрейесус отговори, че „може би това, което държавният секретар е казал се дължи на липса на разбиране за това как функционират Международните здравни правила (IHR) и какви са отговорностите на СЗО и другите организации“.

СЗО съобщи също, че разпространението на Eбола в африканската страна означава, че епидемията вероятно е започнала преди няколко месеца.

„Разследванията продължават и нашият приоритет е да прекъснем веригата на предаване чрез проследяване на контактите, изолиране и грижи за всички съмнителни и потвърдени случаи“, каза Анаис Леганд, технически сътрудник на СЗО по въпросите на вирусните хеморагични трески.

