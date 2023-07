Австралийският Робинзон: Моряк и кучето му са спасени след месеци в морето

А встралийският моряк, който оцелял два месеца в Тихия океан, като ял сурова риба и пил дъждовна вода, е "стабилен и много добре", казва лекар.

51-годишният жител на Сидни Тим Шадок и кучето му Бела заминават от Мексико за Френска Полинезия през април, но няколко седмици по-късно лодката им е повредена от буря.

Australian sailor and his dog survive two months at sea https://t.co/yZw3mTEhoP

Тази седмица те били спасени от траулер, след като хеликоптер ги забелязал.

Лекарят на борда на траулера за риба тон каза пред австралийската телевизия 9News, че мъжът е имал "нормални жизнени показатели".

Г-н Шадок тръгнал на своето над 6000-километрово пътешествие от мексиканския град Ла Пас - но скоро изпаднал в безизходица, след като електрониката на кораба му била прекъсната от лошото време.

Морякът и кучето му се носели по течението на огромния и враждебен Северен Тихи океан. Когато два месеца по-късно най-накрая ги откриват край бреговете на Мексико, той е много по-слаб и с обрасла брада.

"Преживях много тежко изпитание в морето", казва той във видеоклип, получен от 9News.

"Просто се нуждая от почивка и добра храна, защото дълго време бях сам в морето. Иначе съм в много добро здраве."

Г-н Шадок заяви, че риболовните уреди са му помогнали да оцелее.

#EXCLUSIVE: A Sydney sailor who survived months at sea eating raw fish and drinking rainwater with his dog is "stable and very well". #9Newshttps://t.co/r9ZUg7CX81