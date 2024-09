Астрономи откриха мощни железни ветрове на гореща планета

А строноми направиха изненадващо откритие за планетата WASP-76 b, обикаляща около далечна звезда.

Климатът на далечното небесно тяло е разкъсван от мощни железни ветрове, които се движат около нейната атмосфера.

(Видеото е архивно: Зашеметяваща гледка: НАСА засне Северното сияние)

WASP-76 b е оприличавана на изключително горещ Юпитер, с температури над 2398 по Целзий и се намира на около 640 светлинни години от Земята.

Предишни изследвания са наблюдавали странни "дъги" и железен дъжд в едната част на планетата, но според нова статия в списанието Astronomy & Astrophysics и другото полукълбо също е разкъсвано от железни ветрове.

‘‘Това е първият път, когато такива подробни оптични наблюдения са направени от дневната страна на тази екзопланета, предоставяйки ключови данни за нейната атмосферна структура, ‘’каза съавтор на изследването Ана Рита Коста Силва, докторант в Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA).

‘‘Нашите наблюдения показват наличието на мощни железни ветрове, вероятно подхранвани от гореща точка в атмосферата."

WASP-76 b обикаля около звездата WASP-76 на всеки 1,8 дни, на разстояние само 3,3 % от разстоянието между Земята и слънцето.

Тази планета подобна маса като тази на Юпитер, но радиусът й е 1.85 пъти по-голям от този на най-голямата планета в слънчевата ни система. WASP-76 b е приливно заключен, което означава, че едната страна на планетата е постоянно обърната към звездата, докато другата страна винаги е в тъмнина. Това води до екстремни температурни разлики между дневната и нощната страна.

Iron winds detected on ultra-hot exoplanet WASP-76 b: Berlin, Germany (SPX) Sep 06, 2024

An international group of astronomers, including researchers from the University of Geneva (UNIGE) and the PlanetS National Centre of Competence in… https://t.co/9RhT9ZBURL #neuco pic.twitter.com/TZ0Sbhw87l