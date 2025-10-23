Свят

Археолози предупреждават, че гробницата на Тутанкамон е в опасност

В ново проучване археолози от Университета в Кайро установиха, че в гробницата се е образувала пукнатина

23 октомври 2025, 10:53
Източник: Getty Images

К огато гробницата на Тутанкамон е открита през 1922 г., тя е смятана за най-значимото археологично откритие на 20-и век. Но сега археолозите предупреждават, че безценната гробница на 3300 години е застрашена от срутване, предаде Daily Mail

Изследователи са открили големи пукнатини, разпространяващи се в скалата, които могат да доведат до рухване на мястото на погребението.

Нещо повече, нарастващата влажност причинява отлепване и насърчава развитието на мухъл, който разрушава безценните стенописи.

В ново проучване археолози от Университета в Кайро установиха, че в гробницата се е образувала пукнатина, минаваща през тавана на входа и погребалните камери.

Тази разрастваща се мрежа от цепнатини позволява на дъждовната вода да прониква отгоре, като разрушава сложните детайли и подкопава целостта на гробницата.

Тъй като гробницата е изградена от камък, наречен шисти от Есна, който се разширява и свива при промени във влажността, разпространяващата се влага означава, че пълното срутване вече е сериозна опасност.

Сайед Хемада, автор на изследването и професор по опазване на архитектурното наследство в Университета в Кайро, заяви пред Daily Mail: „Кралските гробници в Долината на царете изискват спешна намеса и прецизни научни изследвания, за да се анализират рисковете и как да бъдат смекчени.“

Гробницата на Тутанкамон е заровена дълбоко в скалата, което я прави уязвима на внезапни наводнения. Последното наводнение през 1994 г. напълни гробницата с вода, отвори пукнатини в камъка и предизвика растеж на мухъл.

Изследователите установиха, че скалата над гробницата е подложена на екстремно напрежение, което причинява пукнатина, простираща се от входната зала до погребалната камера. Интензивното налягане върху крехката скала може да доведе до деформация или „скално избухване“.

Долината на царете, разположена западно от Луксор, е дом на десетки кралски гробници, сред които тази на Тутанкамон е една от най-малките.

Въпреки че тези структури са оцелели хиляди години, тяхната геология ги прави изключително уязвими на наводнения.

Професор Хемада обяснява: „Тези гробници са били изкопани в подножието на планините на долината, което ги излага и ще продължи да ги излага на опасностите от внезапни наводнения, причинени от силни дъждове, особено когато те носят отломки, камъни и почва по пътя си.“

Най-тежкото от тези наводнения се случи през октомври 1994 г., когато повечето кралски гробници в Долината на царете бяха залети.

Професор Хемада казва, че това наводнение е било повратна точка за структурната цялост на гробницата на Тутанкамон.

В своето изследване професор Хемада отбеляза, че нарастващата пукнатина е „позволила на дъждовната вода да проникне и е влошила пукнатините, поставяйки тавана под напрежения, надвишаващи капацитета на шистите от Есна да издържат, особено предвид склонността им да се разширяват и свиват при колебания във влажността.“

С крехката скала, която сега е подложена на такова интензивно напрежение, докладът предупреждава, че стените могат да претърпят „скално избухване“, което води до внезапно експлозивно разрушаване на камъка.

Въпреки че професор Хемада казва, че тези щети означават, че гробницата може да не издържи толкова дълго, колкото би могла иначе.

„Има текущи и бъдещи рискове, пред които е изправена гробницата, които ще засегнат нейната структурна цялост в дългосрочен план, и тя може да не оцелее хиляди години, както е била построена“, казва той.

Въпреки риска от ново внезапно наводнение, което може да се случи по всяко време, изследователите предупреждават, че се прави малко, за да се планира за тази възможност.

Мохамед Атия Хаваш, професор по архитектурна консервация във Факултета по археология на Университета в Кайро, заяви пред Independent Arabia, че самите околни планини страдат от обширни пукнатини.

Тези фрактури представляват риск от откъсване на големи скални блокове, които да се срутят върху близките гробници.

Професор Хаваш казва: „Катастрофа може да се случи във всеки момент, и ако Долината на царете трябва да бъде запазена, трябва да се предприемат действия, преди да е станало твърде късно.“

Тутанкамон е египетски фараон от 18-та династия, управлявал между 1332 г. пр.н.е. и 1323 г. пр.н.е. Той е син на Ахенатон и заема трона на девет- или десетгодишна възраст. Когато става цар, той се жени за своята полусестра Анхесенпаатен.

Умира на около 18-годишна възраст, като причината за смъртта му е неизвестна. През 1907 г. лорд Карнарвон Джордж Хърбърт възлага на английския археолог и египтолог Хауърд Картър да ръководи разкопките в Долината на царете.

На 4 ноември 1922 г. групата на Картър открива стъпала, водещи до гробницата на Тутанкамон. Той прекарва няколко месеца в каталогизирането на преддверието, преди да отвори погребалната камера и да открие саркофага през февруари 1923 г.

Когато гробницата е открита през 1922 г. от археолога Хауърд Картър под патронажа на лорд Карнарвон, последвалата медийна треска е безпрецедентна.

Картър и екипът му отделят 10 години, за да изчистят гробницата от съкровищата й заради множеството намерени в нея предмети.

За мнозина Тутанкамон въплъщава славата на древен Египет, защото гробницата му е била пълна с бляскавото богатство на богатата 18-та династия от 1569 г. пр.н.е. до 1315 г. пр.н.е.

Източник: Daily Mail    
Тутанкамон Гробница Риск от срутване Пукнатини Влажност Долината на царете Наводнения Археолози Опазване Стенописи
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

