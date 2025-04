Откритие в Помпей: Археолози откриха скулптури на жрица и мъж в почти реален размер

Д ве скулптури на мъж и жена в почти реален размер, за които се предполага, че са на жрица и придружаващ я мъж, бяха открити по време на разкопки в огромна гробница в древния римски град Помпей, пише The Guardian.

Богато украсената гробница съдържа няколко гробни ниши, вградени в широка стена в некропола на Порта Сарно – една от главните входни порти на античния град. Помпей е разрушен при изригването на Везувий през 79 г. сл. Хр.

Според експерти женската фигура вероятно изобразява влиятелна жена, която може би е била жрица на Церера – богинята на земеделието, плодородието и майчинството в римската митология. Тази хипотеза се подкрепя от издълбаните в скулптурата бижута и аксесоари, включително обеци, пръстени и гривни, както и характерния амулет лунула – висулка с форма на полумесец, разположена в центъра на огърлицата.

Жената е изобразена със забрадка и носи наметало върху туника, докато мъжът е облечен в тога, увита около лявото му рамо.

Археолозите не са убедени, че фигурите, които датират от късния период на Римската република, са изобразявали двойка.

Габриел Цухтригел, директор на археологическия парк „Помпей“, коментира: „Тя изглежда като изключително важна жена от местния елит. Възможно е да е била жрица на Церера, тъй като държи растения и нещо, което прилича на свитък от папирус.“

Женската фигура също така държи лаврови листа, които в Древен Рим са използвани за ритуално пречистване и благословия на религиозни пространства чрез разпръскване на тамян и дим от ароматни билки.

Тъй като римските жени традиционно са заемали предимно домашни роли, жреческият сан е бил една от малкото възможности за участие в обществения живот. Тази позиция им осигурявала значителен авторитет, съпоставим с този на мъжете-свещеници.

