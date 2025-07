Археолози разкриха 3500-годишен град в Перу: Ключ към цивилизацията Карал

А рхеолози обявиха откриването на древен град в северната провинция Баранка в Перу, предаде BBC.

Смята се, че 3500-годишният град, наречен Пеньоко, е бил ключов търговски център, който е свързвал общностите по тихоокеанското крайбрежие с тези, обитаващи планинските райони на Андите и басейна на Амазонка.

Разположен на около 200 км северно от столицата Лима и на приблизително 600 метра надморска височина, Пеньоко вероятно е основан между 1800 и 1500 г. пр.н.е. – в същия исторически период, в който процъфтяват ранните цивилизации в Близкия изток и Азия.

Archaeologists in Peru 🇵🇪 unveil 3,500-year-old city that linked coast and Andes



The urban center, named Peñico, is located in the northern Barranca province and was founded between 1,800 and 1,500 BC. It is close to where the Caral civilization, the oldest in the Americas,… pic.twitter.com/sHfRYYlqLg