Обявиха най-красивата звезда в света за 2026 г.

А н Хатауей беше обявена за „Най-красивата звезда в света за 2026 г.“ от списание People. 43-годишната актриса краси корицата на изданието „Най-красивите“ на People за 2026 г., следвайки стъпките на предишни звезди на корицата като Деми Мур и София Вергара. Споделяйки фотосесията в Instagram, тя написа: „Много благодаря на списание People, че ме поканиха на корицата!“

Anne Hathaway spills her top beauty secrets for People World's Most Beautiful Issue

Тази година е важна за Хатауей, тъй като предстои излизането на пет нейни филма – „Дяволът носи Прада 2“, „Mother Mary“, мистериозният научнофантастичен филм „Краят на Оук Стрийт“, „Одисея“ на Кристофър Нолан и екранизацията на романа на Колийн Хувър „Verity“.

В придружаващото интервю холивудската звезда отбеляза, че тази поредица от пет филма не би била възможна без подкрепата на съпруга ѝ Адам Шулман.

„Той ме подкрепя напълно. Особено тази година беше необичайна. И двамата знаем, че вероятно никога повече няма да се случи нещо подобно. А начинът, по който се справи – имам предвид, във всяко едно отношение – той е най-невероятният човек, когото някога съм срещала“, сподели актрисата.

Anne Hathaway is PEOPLE’s 2026 #WorldsMostBeautiful cover star. After years of being her own toughest critic, she is letting go of the idea of perfection — which has only made her more vibrant, confident and in demand. ✨ That's all. ✨ https://t.co/HmwBZqGfEn



📷: Jonny Marlow pic.twitter.com/eJ35i4FJBO — People (@people) April 20, 2026

„Толкова съм щастлива, че той е партньорът, с когото прекарвам живота си. Ако не съм го знаела преди изминалата година, мисля, че сега наистина го знам, защото с абсолютно всичко, което прави, той просто е на висота. Той държи нещата под контрол. Надявам се това да не звучи като хвалба, но за мен той е мечтаният партньор за мен“, каза още тя.

Ан Хатауей, която се омъжи за дизайнера на бижута и филмов продуцент през 2012 г., отбеляза, че той ѝ помага да осъществи мечтите си, добавяйки: „Абсолютно не бих могла да постигна това, което съм постигнала, без съпруга си“.

Звездата от „Дневниците на принцесата“ има двама сина – 10-годишния Джонатан и 6-годишния Джак – от Шулман.

На въпроса как определя красотата, носителката на „Оскар“ отговори: „Един режисьор ми каза веднъж: Красотата може да съдържа в себе си грозота, стига да съдържа истина. Затова за мен красотата винаги се вписва в тези рамки“.

Стартирало през 1990 г., изданието „Най-красивите хора“ е било посветено на звезди като Джулия Робъртс, Мишел Пфайфър, Никол Кидман, Хали Бери, Дженифър Анистън, Бионсе и други.

