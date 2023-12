Американски миноносец свали 14 дрона в Червено море

А мерикански ескадрен миноносец с управляеми ракети на борда свали 14 дрона, изстреляни в Червено море от йеменското шиитско бунтовническо движение "Ансар Аллах" (хусите), съобщи Централното командване (СЕНТКОМ) на въоръжените сили на САЩ, цитирано от Ройтерс.

BREAKING 🚨 US warship operating in Red Sea shoots down 14 drones near the coast of Yemen: CENTCOM pic.twitter.com/J7vHe5u3YE

"В ранните часове на днешния ден американският ескадрен миноносец "Карни" от клас "Арли Бърк", оборудван с управляеми ракети на борда и действащ в Червено море, успешно отблъсна вълнообразно нападение с 14 безпилотни летателни апарата, предприето от територии в Йемен, контролирани от хусите", посочи СЕНТКОМ.

"По наши оценки става дума за дронове камикадзе, които бяха свалени без никакви щети за корабите в района и без жертви и ранени. Регионалните партньори в Червено море бяха уведомени за заплахата."

По-рано днес Египет и Великобритания също обявиха, че са свалили безпилотни летателни апарати в региона на Червено море.

U.S. Central Command has announced that the USS Carney (DDG-64), a Arleigh Burke-Class Guided-Missile Destroyer operating early this morning in the Red Sea was able to Shoot Down at least 14 “One-Way” Attack Drones which were launched by the Houthi Terrorist Group in Yemen likely… pic.twitter.com/qBmr9MvCIs