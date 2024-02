Алиша Кийс изненадващо се присъедини към Ъшър в шоуто му за "Супербоул" (СНИМКИ)

А лиша Кийс се присъедини към Ъшър като изненадващ гост по време на шоуто между полувремената на финала на първенството по американски футбол "Супербоул" и изпя песента си "If I Ain't Got You", стоейки до пиано по средата на терена, което приличаше на червена абстрактна скулптура, предаде Асошиейтед прес.

Източник: БТА

След това тя изпя заедно с Ъшър дуета им "My Boo". Кийс беше облечена в искрящо червено и контрастираше с облечения в искрящо бяло Ъшър.

Ъшър започна шоуто си на полувремето в стил Лас Вегас - заобиколен от шоугърли и други ефектни танцьори, и загърнат в екстравагантна пелерина с пера.

Певецът има 9 хита, достигнали номер 1, и 18, стигнали до челната десетка на класацията на "Билборд" от 1997 година досега. 44-годишният изпълнител е осемкратен носител на награда "Грами", посочва АП.

"Супербоул" отбеляза поредното пето партньорство между Националната футболна лига и продуцента Джей Зи. През 2023 г. звезда на шоуто бе Риана. Това беше и първата година със спонсорство от страна на "Епъл мюзик".