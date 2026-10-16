Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

А мериканският актьор Ал Пачино ще получи наградата за цялостен принос на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA), съобщава Асошиейтед прес.

Актьорът, който е на 86-години, придоби световна известност с ролите си във филмите „Кръстникът“, „Кучешки следобед“, „Усещане за жена“ и др. Той ще стане 62-рият носител на най-високото отличие на актьорския съюза. Наградата ще му бъде връчена на 28 февруари 2027 г. на 33-тата церемония по връчването на Актьорските награди на САЩ (Actor Awards) в Лос Анджелис, която ще бъде излъчена пряко по „Нетфликс“.

„Повечето от живота си се лутах и блуждаех, но винаги съм се чувствал у дома си със сценария и колегите ми актьори. Работата и актьорите, с които съм работил през годините, са били сред най-големите радости в живота ми“, заяви Пачино.

Актьорът придобива международна известност с ролята на Майкъл Корлеоне във филма „Кръстникът“ (1972) на Франсис Форд Копола, която му носи първата номинация за „Оскар“. В кариерата си Пачино има общо девет номинации за наградите на Американската филмова академия, като печели отличието за най-добра мъжка роля през 1993 г. за „Усещане за жена“.

Сред наградите му са още две отличия на американския актьорски съюз, две награди „Еми“ и четири „Златни глобуса“.

От съюза отбелязват и благотворителната дейност на Пачино, включително подкрепата му за пострадали от бедствия, борбата с глада и бедността и подпомагането на местни театрални трупи.

Председателят на SAG-AFTRA Шон Астин определи Пачино като „артист с изключителна смелост, интензивност и сърце“, чието творчество е наложило изключително високи стандарти в актьорското майсторство.

Сред предишните носители на наградата за цялостен принос са Катрин Хепбърн, Франк Синатра, Пол Нюман, Джейн Фонда и Харисън Форд.