Скандал в Британския музей: Ценен 300-годишен експонат от династията Цин се разби на парчета

Б ританският музей отново се озова в епицентъра на сериозен скандал, след като безценен експонат на 300 години падна от витрината си и се разтроши на парчета. Инцидентът не само нанесе тежки щети на древното изкуство, но и разпали вълна от недоволство в китайските социални мрежи с нови призиви за връщане на културните артефакти в родината им, съобщи The Independent.

Инцидентът е станал на 4 октомври в Зала 95 на музея, където се съхранява световноизвестната колекция от китайска керамика на сър Пърсъвал Дейвид.

Какво се е случило?

Според официалната информация от институцията, историческа синьо-бяла порцеланова купа от епохата на император Канси (периода на династията Цин) внезапно е паднала от рафта на витрината си. По време на падането тя се е ударила в друг ценен обект, в резултат на което и двата артефакта са били сериозно повредени.

Chinese artefacts damaged in mystery fall at British Museum as calls for their return grow https://t.co/zMUM4qvYB2 https://t.co/c0Uxj7Cjya — The Independent (@Independent) October 15, 2026

Взривът от недоволство бе моментален:

Залата е била незабавно евакуирана от служителите на реда и сигурността.

Посетители съобщават, че след повторното отваряне на залата въпросните експонати вече ги е нямало на местата им, а на долния рафт на витрината ясно са личали парчетата счупен порцелан.

Британският музей обяви, че води разследване за причините, довели до инцидента, но все още няма категоричен отговор дали става въпрос за техническа неизправност, външно въздействие или грешка при поддръжката.

Огромен отзвук и нови геополитически спорове

Новината светкавично се разнесе в китайските социални мрежи, където предизвика остро недоволство и гневни коментари. Много потребители определят случилото се като „сърцераздирателно“ и поставят под въпрос способността на Британския музей да защитава световното културно наследство - особено след предишни скандали с кражби и липсващи артефакти от фондовете му.

Случилото се отново върна на дневен ред дебата за реституцията на исторически ценности. Все повече гласове настояват, че музеите в западните страни не могат да гарантират сигурността на чуждото културно наследство и че ценности като тези от колекцията Дейвид трябва да бъдат върнати обратно в страните им на произход. Експерти дори предупреждават, че инцидентът може да прерасне в дипломатическо напрежение между Лондон и Пекин.