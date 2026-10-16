Уловиха и втората мечка, плашила жителите на село Гьоврен

В тората от двете кафяви мечки, които многократно навлизаха в района на девинското село Гьоврен през последния месец, бе уловена и преместена в нощта срещу петък. Операцията идва броени дни след като първото животно бе хванато на 14 октомври, пише NOVA.

Действията са предприети с цел гарантиране на безопасността на местните жители. Те са осъществени със съдействието на служители от Държавно горско стопанство (ДГС) – Триград, както и Държавните ловни стопанства (ДЛС) „Чепино“, „Кормисош“ и „Извора“ към Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП).

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И двете кафяви мечки са преместени и пуснати на свобода на територията на ДЛС „Кормисош“. Избраните райони са отдалечени от населени места и предлагат отлични естествени условия за обитаване от вида.