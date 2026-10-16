Железопътната администрация ще регистрира влаковете в общ европейски регистър

И зпълнителна агенция „Железопътна администрация“ ще обработва заявленията и ще актуализира данните в Европейския регистър на превозните средства за железопътните превозни средства, регистрирани в България. Това решиха депутатите с приети на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт.

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С преминаването към централизирано регистриране в европейския регистър отпада необходимостта агенцията да поддържа отделен национален регистър на превозните средства.

Вместо това тя ще поддържа регистър на разрешенията за въвеждане в експлоатация на стационарни подсистеми и регистър на разрешенията за пускане на пазара на превозни средства, чиято област на употреба включва железопътната инфраструктура на България. Това е предвидено в законопроекта, внесен от Министерския съвет.

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Промени заради европейските изисквания

Целта на измененията е Законът за железопътния транспорт да бъде приведен в съответствие с действащата европейска нормативна уредба.

Според европейските изисквания всяка държава членка трябва да определи регистриращ орган, който да обработва заявленията и да актуализира информацията в Европейския регистър на превозните средства (ЕРПС) за регистрираните на нейна територия превозни средства.

Предвижда се държавите от ЕС да прехвърлят данните от националните си регистри в ЕРПС. Така регистрацията на железопътните превозни средства ще се извършва централизирано на европейско ниво.

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Промени, свързани с правата на пътниците

Другата група изменения засяга правата на пътниците в железопътния транспорт и цели българското законодателство да бъде съобразено с европейските регламенти.

Отменят се законовите определения за „лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“, тъй като тези понятия вече не се използват в Закона за железопътния транспорт. Материята е уредена в Закона за обществения транспорт, включително разпоредбите за санкциите при нарушаване на правата на тези пътници.

Предвижда се в срок до пет години след влизането в сила на закона Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ да извърши последваща оценка на въздействието му.