Технологии

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

Мартин Дешев Мартин Дешев

16 октомври 2026, 09:54
Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11
Източник: Microsoft

Microsoft продължава усилията си за подобряване на производителността и ежедневната използваемост на Windows 11. След подновен ангажимент към качеството на операционната система и потребителското изживяване, тази актуализация е насочена към някои от най-дългогодишните оплаквания относно скоростта, раздуването и управлението на медиите на съвременните компютри.

Една от най-новите промени е преработеното приложение „Снимки“ (Photos). Актуализацията е насочена към това вграденият в операционната система инструмент за разглеждане на изображения да стане по-бърз, по-лесен за навигация и по-полезен за потребители, чиито колекции от снимки са разпръснати между компютъра им, OneDrive и iCloud на Apple.

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Новият интерфейс „Снимки“ въвежда три основни компонента: унифицирана галерия, преработен редактор на изображения и обновен Viewer. Microsoft твърди, че промените са предназначени да направят търсенето, преглеждането и редактирането на снимки по-бързо, като същевременно намалят необходимостта от превключване между приложения и услуги.

Галерията обединява локално съхранени изображения със снимки и видеоклипове, синхронизирани чрез OneDrive и iCloud за Windows. Потребителите могат да разглеждат по дата, да организират албуми, да маркират любими и да филтрират снимки по хората, които се появяват в тях. Търсенето на естествен език също така позволява на потребителите да опишат какво търсят, като например семеен пикник или залез на плажа, вместо да запомнят имена на файлове или точни дати. 

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За потребителите на OneDrive функционалността включва „Моменти“ (Moments) – инструмент, който групира свързани снимки в тематични спомени и сезонни обзори. Тези колекции могат да се разглеждат като слайдшоу, да се споделят или да се запазват като видеоклипове. Потребителите, които предпочитат да съхраняват снимките си локално, могат да продължат да използват приложението, без да влизат в профила си в OneDrive. 

Microsoft преработи и редактора в приложението, използвайки WinUI 3 и организира функциите му в четири ясни категории: „Изрязване“ (Crop), „Подобряване“ (Enhance), „Поправка“ (Repair) и „Стилизиране“ (Stylize). Според компанията, при тестови условия новият редактор се стартира с 25% по-бързо от своя предшественик.

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Новият редактор добавя и полезни възможности за ежедневна работа със снимки. Потребителите могат да премахват нежелани обекти, като ги защриховат или ограждат, а инструментът за промяна на осветлението (Relight) позволява корекции на светлината, след като снимката вече е направена. Той поддържа множество виртуални източници на светлина, като предлага настройки за тяхното разположение, цвят и интензитет.

Друг акцент е съвместимостта. Приложението вече запазва HDR информацията по време на редактиране, а файловете във форматите HEIC и WebP могат да бъдат съхранени в оригиналния им вид. Това е особено удобно за потребители, които прехвърлят снимки от смартфони (включително iPhone) и не желаят да конвертират всички файлове в JPEG формат. 

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Обновеното приложение за преглед е с по-изчистен интерфейс, който поставя изображението на преден план, като същевременно осигурява бърз достъп до често използвани функции, включително редактиране, отпечатване и споделяне. От Microsoft посочват, че програмата отваря снимки средно с 15% по-бързо, а при HEIC файловете с до 30% по-бързо (според проведените от компанията тестове). 

Преработеният дизайн на „Снимки“ идва заедно с по-обхватни подобрения в производителността в октомврийската актуализация на Windows 11. От Microsoft твърдят, че операционната система вече реагира с до 20% по-бързо при изпълнение на определени ежедневни задачи, включително търсенето в Windows, менюто „Старт“, настройките, „Файлов мениджър“ (File Explorer), контекстните менюта (появяващи се при десен бутон на мишката) и инструмента за заснемане на екрана (Snipping Tool). 

Значителна част от работата е съсредоточена върху управлението на паметта. При компютри с 8GB RAM, Windows може да задържи до 2 GB повече активни данни в паметта, вместо да ги премества в по-бавно хранилище. Освен това Microsoft е намалила използването на паметта от фонови процеси, като е отложила зареждането на уиджетите до момента, в който потребителите ги отворят. Това спестява около 200 MB при системи с 8 GB RAM или по-малко. 

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Тези подобрения биха могли да доведат до осезаема разлика при бюджетните лаптопи, където ограничената памет бързо може да се превърне в сериозен проблем за използваемостта на устройството, когато са отворени няколко приложения и раздели в браузъра. Все пак, стойността от 20% се отнася за конкретни задачи, измерени при условията за тестване на Microsoft, а не представлява универсално повишение на скоростта за всеки компютър. Геймърите също се възползват от усъвършенствани функции като Advanced Shader Delivery, която значително ускорява времето за зареждане в поддържаните заглавия, включително в големи заглавия от Microsoft, като например Gears of War: E-Day.

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Новостите вече се тестват в програмата Windows Insider, като постепенно ще започнат да си проправят път и към масовите устройства. Това ще започне да се случва още в рамките на тази година.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Windows киберсигурност сигурност софтуер операционна система технологии компютър лаптоп
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