Ал Пачино се срещна с папа Лъв XIV във Ватикана

Х оливудската легенда Ал Пачино и филмовият продуцент Андреа Йерволино бяха приети на частна аудиенция от папа Лъв XIV във Ватикана. Новината съобщи самият Йерволино в понеделник чрез публикация в своя профил в Instagram.

Йерволино, продуцент на предстоящия филм Maserati: The Brothers, в който участва и Пачино, сподели снимки от срещата с новоизбрания папа, която се състоя в Светия престол.

Al Pacino met with Pope Leo XIV on Monday at the Vatican, in what is the first reported official audience between the first American pope and a movie star. https://t.co/CPWKHHOAnF