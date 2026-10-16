Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Д руг кораб на украинския собственик на CHELSEA 3 (IMO: 9361392), който беше поразен при военен удар, се намира в района на плавателния съд край българското Черноморие, съобщава Maritime.bg.

Става дума за CHELSEA 2 (IMO: 9314442), който плава под флага на Малта и вчера е навлязъл в териториалните води на България.

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Сигналът на кораба е прекъснал край Варна

В четвъртък вечер автоматичната идентификационна система на CHELSEA 2 е спряла да излъчва сигнал, докато корабът се е намирал югоизточно от Варна и е преминавал през схема за разделно движение на корабите (TSS).

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По информация на Maritime.bg капитанът е посочил техническа неизправност като причина за прекъсването на сигнала.

Тази сутрин CHELSEA 2 е достигнал до района източно от Китен, където се намира CHELSEA 3. По последни данни вторият кораб е разположен южно от него.

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Котвата ограничава дрейфа на CHELSEA 3

CHELSEA 3 е дрейфувал от района на Бяла, но навлизането му в по-плитки води е ограничило движението му, след като е била спусната котвата. Екипажът е успял да отдаде седем ключа от котвената верига, съобщава Maritime.bg.

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Опитите за връзка със собственика на двата кораба са останали без успех.

Хидрометеорологичните условия в района са се подобрили спрямо вчера, когато е бил направен опит за провлачване на CHELSEA 3.