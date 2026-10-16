Парите ни

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

16 октомври 2026, 10:59
Черен списък за фирмите, които строят некачествено
Източник: iStock

Ремонтите, които започват да се разпадат малко след като са платени, трябва да имат последствия за фирмите, които са ги направили. С тази идея „Спаси София“ изпрати в Министерството на финансите свои предложения за промени в Закона за обществените поръчки. В основата им е т.нар. черен списък – изпълнители, които системно предават некачествена работа, да губят правото да участват в следващи търгове.

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Освен черния списък партията предлага да се сложи край на злоупотребите с подизпълнители и да се затворят вратичките, през които публични пари изтичат към „черни каси“. Сред мерките са и по-ясни правила, които да пазят конкуренцията, както и условия, при които повече чуждестранни компании да се включват в големите инфраструктурни проекти.

Предвидено е и по-строго пресяване на кандидатите още на входа – отстраняване на онези, които подават невярна информация, и допускане само на фирми с реален опит в подобни обекти.

Кой стои зад предложението

Текстовете са подготвени от екип на партията, в който са общинските съветници адв. Христо Копаранов и Стефан Спасов и инж. Северина Гичева. Преди да стигнат до министерството, те са обсъдени на кръгла маса с представители на държавните регулатори и браншовите организации, а през април партията е получила положителни становища от тях.

Стига пари за тънки мантинели

Лидерът на „Спаси София“ Борис Бонев посочва, че милиони от парите на данъкоплатците са отишли за некачествени ремонти – криви тротоари, опасни мантинели и улици, които се рушат скоро след като са построени. В публикацията си в социалните мрежи партията добавя, че обществените средства трябва да се харчат отговорно. Черният списък е нейна кауза от над десет години.

Във Фейсбук Бонев припомни, че вече десет години нито парламентът, нито правителствата се решават да въведат черен списък за фирмите, които строят некачествено. Партията обаче няма намерение да се откаже, а законопроектът е напълно готов. „Даже и домашното им написахме“, заяви той.

От „Спаси София“ твърдят, че идеята е събрала нужната подкрепа за по-малко от ден, и очакват правителството да я подкрепи. По думите им решението вече зависи от финансовия министър.

Редактор: Маргарита Костадинова
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