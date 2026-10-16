Били Джоел спира концертите и шофирането заради мозъчно заболяване

Б или Джоел сподели тежка вест за две от най-големите си страсти: да изпълнява музика за своите почитатели и да шофира.

77-годишният певец разкри, че в момента не може да шофира, нито да се завърне към концертите си, докато продължава да се бори с нормалноналягащата хидроцефалия – състояние, за което съобщи публично миналата година, пише HELLO!

„В момента не мога да карам. Не ми е позволено да шофирам“, заяви той в интервю за „The Hollywood Reporter“, публикувано в четвъртък, 15 октомври.

Звездата зад хита „Piano Man“ обаче не изключва възможността отново да излезе пред публика. Той обясни, че предстоят допълнителни изследвания, които ще определят дали е безопасно да се завърне на сцената.

Billy Joel reveals he can’t drive or perform anymore in heartbreaking health update https://t.co/0MWQ1ZWdmm https://t.co/tcZ0qS9LRd — New York Post (@nypost) October 15, 2026

Били Джоел обяснява защо не може да изнася концерти

Били описа предупреждението, което е получил от своя невролог. Лекарят е сравнил въздействието на един рок концерт върху организма му с преживяно мозъчно сътресение.

„Силата на звука. Рокендролът е шумен, човек“, добави той. „Рокендролът вече ме направи глух. И така, проблемът е в осветлението, звука, стреса от шоуто, публиката, енергията на самата изява.“, добави той.

„Много неща се случват, когато си на сцената. И те казаха: „Ами, наистина не бива да правиш това в момента.“ Така че трябва да ми направят още тестове, за да видят дали мога да се върна и да свиря отново, което много бих искал да мога да направя.“, казва той.

Въпреки това певецът успокои феновете си за това как се чувства, като посочи равновесието като основно затруднение и подчерта, че би искал отново да изнася концерти, ако медицинският му екип му даде разрешение.

Последните му коментари идват след отмяната на всички планирани концерти през май 2025 г. Тогава екипът му обясни, че изявите са влошили състоянието му, засягайки слуха, зрението и баланса му.

Заедно с това съобщение Били отправи и лично послание: „Искрено съжалявам, че разочаровам нашата публика, и ви благодаря за разбирането.“

Колекцията от мотоциклети на Били Джоел отива на търг

Ограниченията наложиха промяна и извън сцената – повече от 70 мотоциклета от колекцията на Били се отправят към аукцион.

Аукционната къща „Gooding Christie's“ ще предложи моторите в центъра „Javits“ в Ню Йорк на 20 и 21 ноември. От аукционната къща съобщават, че Били възнамерява да използва приходите в подкрепа на фондацията „The Joel Foundation“, която управлява заедно със съпругата си Алексис.

Сред мотоциклетите е уникален „Triumph T140 Bonneville“ от 1978 г. с индивидуален дизайн, подарък от „Madison Square Garden“ по случай 150-ото му разпродадено шоу там. Каската към него съдържа списък с всичките му участия в известната зала.

В съобщението за търга Били казва: „За мен беше удоволствие да събера тази колекция. Сега е ред на някой друг да тръгне на път.“

‘I’m Not Allowed to Drive’: Billy Joel Shares Health Update as He Prepares to Sell Vintage Motorcycles https://t.co/O71krxNbyI — Rolling Stone (@RollingStone) October 16, 2026

Възстановяването на Били Джоел след мозъчната операция

Нормалноналягащата хидроцефалия е свързана с натрупване на излишна гръбначномозъчна течност в кухините на мозъка и може да засегне ходенето, паметта и контрола върху пикочния мехур, според медицинския портал „MedlinePlus“.

През септември Били разкри, че е претърпял операция за поставяне на клапа (шънт). В ефира на „The Billy Joel Channel“ по радио „SiriusXM“ той съобщи за подобрение в паметта, баланса и ежедневното си функциониране, докато продължава с физиотерапията и следва съветите на лекарите си.

Той използва предаването и за да се обърне директно към слушателите, притеснени за здравето му: „Просто искам хората да знаят – не се притеснявайте за мен, няма да ходя никъде.“ И добави: „Тук съм. Все още съм тук.“