Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

П рессекретарят на Белия дом Кейти Захария заяви в четвъртък, че никога не е вземала изпита за адвокатски права, въпреки че се е нареждала сред юристите, а президентът Тръмп я е наричал адвокат.

Захария направи коментара в интервю с консервативния коментатор Джак Пособиек, след като „Уолстрийт джърнал“ съобщи, че тя се е провалила на изпита за адвокатски права в Калифорния през 2011 г. и не е полагала такъв в нито един друг американски щат, в който е живяла. Захария е завършила юридическия факултет на университета „Пепърдайн“.

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Захария каза пред Пособиек, че е явила на изпита в Калифорния, но не го е издържала, тъй като е била разсеяна от плановете си за сватба и преместването си в Китай заради работата на съпруга ѝ по същото време. Тя заяви, че „не е придавала голямо значение“ на резултатите и че не ѝ е било необходимо да преминава изпита, за да работи в Китай.

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Захария заяви също, че никога не се е описвала като „действащ адвокат“ и че има „много дезинформация около факта, че съм се нарекла юрист/юристконсулт“. Тя посочи, че се е консултирала с множество експерти.

„Бях много внимателна как правих това. Никога не съм се представяла за човек, който е действащ адвокат“, каза Захария.

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По-рано тази седмица, докато президентът Тръмп заминаваше на пътуване до Аляска, журналисти я попитаха къде е взела изпита за адвокатски права, а Захария отговори: „Отидох в Китай“, което предизвика объркване относно нейното юридическо минало.

Представител на Белия дом заяви, че Захария е придобила докторска степен по право от „Пепърдайн“, което бе потвърдено пред CBS News от самия университет. Представителят добави, че след това Захария се е преместила в Китай със съпруга си заради работата му в американска компания за частни капиталови инвестиции, докато тя е работила в областта на международното търговско право.

Захария заяви пред CBS News в изявление в четвъртък, че е „практикувала международно търговско право с всички съответни акредитации“, малко след като не стана ясно кои точно акредитации има предвид. Само китайски граждани имат право да полагат изпит за адвокатски права в Китай.

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През април по Fox News Захария заяви, че е „живяла в Пекин като корпоративен адвокат в продължение на три години“.

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В профила ѝ в Instagram също се посочва, че тя е юрист.

В Truth Social г-н Тръмп я нарече „изтъкнат възпитаник на университета „Пепърдайн“ и Юридическия факултет „Карузо“ към „Пепърдайн“, адвокат“.

Дали обаче е вярно, че тя може да твърди, че е адвокат или юрист, е спорно - въпрос, който самата Захария е обмисляла. Тя заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че когато е започнала да се появява по телевизионните новини, е разговаряла с президента на „Пепърдайн“ за това как да се представя. Според изданието: „Тя каза, че е била предупредена да не използва думите „attorney“ или „esquire“, но че думата „lawyer“ е приемлива“.

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В четвъртък обаче CNN съобщи, че през последните две години Захария е споделила поне 15 публикации в социалните мрежи, в които се идентифицира като „attorney“ (адвокат).

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От Белия дом заявиха, че Захария е „изключително квалифицирана“ за ролята на прессекретар.

„Кейти е великолепно и прекрасно допълнение към екипа“, заяви директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг в изявление за CBS News.

„Тя е изключително квалифицирана и изключително умна, за да помага за информирането на американския народ за всички страхотни неща, които президентът Тръмп и неговата администрация правят, и ще свърши невероятна работа като прессекретар“, заяви Стивън Чунг.

В сряда Campaign for Accountability (Кампания за отговорност), либерална неправителствена организация за контрол, подаде жалба до Адвокатската колегия на Щата Калифорния с въпрос дали тя е нарушила калифорнийските закони, представяйки се за юрист, без да е взела изпита за права. Тя бе живяла в Калифорния със семейството си, преди да стане прессекретар на Белия дом.

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От Campaign for Accountability се позоваха на член 6126 от Кодекса за бизнес и професии на Калифорния, който гласи: „Всеки човек, който рекламира или се представя за практикуващ или имащ право да практикува право, или по друг начин практикува право, без да е активен лицензиант на Щатската адвокатска колегия или по друг начин упълномощен по силата на закон или съдебно решение да практикува право в този щат по това време, извършва престъпление“.

„Г-жа Захария се е представяла за юрист многократно, за да подсили своята репутация и достоверност като телевизионен правен коментатор, а сега и като говорител на Белия дом, но изглежда всичко това е било лъжа“, заяви в изявление изпълнителният директор на Campaign for Accountability Мишел Куперсмит.

„В Калифорния да наречеш себе си юрист без лиценз не е просто преувеличение - това е престъпление. Щатската адвокатска колегия трябва да разследва дали г-жа Захария е подвела обществеността относно своите квалификации и да я подведе под отговорност, ако го е направила“, заяви Куперсмит.

Чунг се изказа остро срещу лявоориентираната група за етика.

„Тази група, която подаде „жалбата“, е радикална лява организация, ръководена от побеснели глупаци, страдащи от тежък случай на Синдром на омразата към Тръмп“, написа Чунг в X.

„Никой не ги взема насериозно, защото са обезумели утайки“, добави Чунг.

Нора Фриман Енгстром, професор по право в Юридическия факултет на Станфорд, заяви, че формулировката в закона на Калифорния не е двусмислена или неясна.

„Законът в Калифорния е кристално ясен: Не можете да се представяте за юрист, освен ако нямате правомощия да практикувате право“, заяви тя пред CBS News.

„А законът не забранява само неоторизираното практикуване на право. Той забранява и неоторизираното претендиране, че сте юрист“, каза още тя.

„Законът в Калифорния не просто забранява на хората да практикуват право без лиценз“, добави тя.

„Той също така им забранява да се правят, че имат право да практикуват право. Не е нужно да стъпвате в съдебна залата или да представлявате нито един клиент, за да влезете в конфликт със закона“, заяви Нора Фриман Енгстром.