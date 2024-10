Ал Пачино и "сложните му отношения със славата"

А ктьорът Ал Пачино разкри, че не се е явил на церемонията по връчването на "Оскарите" през 1973 г. заради сложните си отношения със славата.

През 1973 г. Пачино пропусна 45-ата церемония по връчване на наградите „Оскар“, въпреки че получи номинация за най-добър актьор в поддържаща роля за ролята си на Майкъл Корлеоне в „Кръстникът“.

Дълго време холивудските слухове твърдяха, че Пачино е пропуснал церемонията, защото е смятал, че е трябвало да получи номинация за най-добър актьор като своя колега Марлон Брандо.

В интервю за Радио 2 на Би Би Си с британско-ирландския водещ Дермот О'Лиъри обаче Пачино разясни истината - заяви, че е пропуснал церемонията заради борбата си със славата.

Сравнявайки се с писателя Джак Керуак, за когото се казва, че се „срамува от славата“, Пачино казва на О'Лиъри, че има „малко от това“ срамуване в себе си.

„И така, не се явих на няколко "Оскар"-а и си спечелих репутация, защото те си помислиха, някой каза и моят представител каза: „О, Пачино няма да отиде, защото не е главен актьор, а поддържащ актьор за "Оскар“. Представяте ли си аз да кажа: „Не искам да отида, защото трябва да съм там с Брандо“? Това просто не е в природата ми, не е близо до нея. И аз знаех, че не искам да отида, защото ме плашеше, честно казано. Работех в Бостън в театъра и се страхувах“, разказва Пачино пред О'Лиъри.

Описвайки страха си, Пачино обяснява: „Защото да се чувстваш не на мястото си е странно чувство. Да не можеш да функционираш, защото не знаеш езика, в известен смисъл е несигурно място. И аз го изпитах няколко пъти, защото бях много известен и дори не го знаех“.

