Свят

Огромен пожар доведе до евакуация на жители край Лос Анджелис

Бързо разрастващ се пожар край Малибу наложи задължителна евакуация, а ураганни ветрове до 110 км/ч и червен код за опасност усложняват борбата с пламъците в окръг Лос Анджелис

16 октомври 2026, 09:54
Огромен пожар доведе до евакуация на жители край Лос Анджелис
Източник: iStock

О громен пожар обхвана хълмист район край калифорнийския град Малибу и принуди властите да разпоредят евакуация на местни жители. Силните ветрове и ниската влажност създават предпоставки за бързо разрастване на огъня.

Пламъците са забелязани за първи път около 17:00 часа местно време на 15 октомври в местност северно от Малибу, западно от Лос Анджелис. Пожарът, получил името „Брайсън“, бързо е обхванал значителна площ. По данни на Калифорнийския департамент по горско стопанство и противопожарна защита само за час и половина засегнатата територия е достигнала приблизително 410 декара.

Заради непосредствената опасност противопожарните служби на окръг Лос Анджелис са наредили задължителна евакуация в района на Енсинал Каньон. Жителите на съседните местности също са предупредени да бъдат в готовност да напуснат домовете си, ако огънят продължи да напредва.

Обстановката се усложнява от неблагоприятните метеорологични условия. Националната метеорологична служба на САЩ е обявила най-високата степен на предупреждение за пожарна опасност - червен флаг, която ще остане в сила до вечерта на 17 октомври.

Прогнозите предвиждат североизточни и източни ветрове със скорост между 32 и 65 км/ч. На места поривите могат да достигнат 110 км/ч, което значително затруднява овладяването на пламъците и увеличава риска от възникване на нови огнища.

Местните власти призоваха населението да спазва стриктно разпорежданията на спасителните екипи и да не подценява опасността.

„Следвайте указанията на пожарните служби и органите на реда. Ако можете да го направите безопасно, проверете дали съседите ви нямат нужда от помощ. Ако се чувствате застрашени от пожар наблизо, не чакайте официално предупреждение, за да напуснете района“, се посочва в спешното съобщение на властите в окръг Лос Анджелис.

Новият пожар избухва на около 32 километра западно от района, засегнат от опустошителния пожар „Палисейдс“ през 2025 г. Тогава пламъците, заедно с пожара „Итън“, унищожиха обширни територии в района на Лос Анджелис, наложиха масови евакуации и отнеха живота на общо 31 души.

Източник: БГНЕС    
Пожар Калифорния Малибу Евакуация Силни ветрове Пожарна опасност Лос Анджелис Природно бедствие Червен флаг Пожар Брайсън
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

България Преди 12 минути

Днес КНСБ организира и национален протест в София

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

България Преди 17 минути

Корабът е на котва край Лозенец

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Любопитно Преди 37 минути

Археолози изровиха отлично запазен участък от древната водопроводна система, захранвала Храмовия хълм от времето на Втория храм

Шакира и Антонио де ла Руа

„Той е моята сродна душа“: Шакира с трогателно признание към бившия си Антонио де ла Руа

Любопитно Преди 39 минути

Колумбийската звезда Шакира завърши музикалната си резиденция в Испания с трогателно послание и специална снимка, с които изрази своята дълбока благодарност към аржентинския бизнесмен Антонио де ла Руа за ключовата му подкрепа зад кулисите

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Парите ни Преди 45 минути

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

България Преди 54 минути

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

България Преди 59 минути

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

<p>&quot;Е, проработи&quot;: Мъск представи първата летяща Tesla</p>

"Е, проработи": Мъск представи новия Tesla Roadster, който може да лети

Любопитно Преди 1 час

Технологичният милиардер изуми света, демонстрирайки електромобил с ракетни двигатели от SpaceX, който прави акробатични преобръщания във въздуха и ускорява от 0 до 100 км/ч за под секунда

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Свят Преди 1 час

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

България Преди 1 час

Военният министър съобщи, че са изпратени писма до генералния секретар на Алианса и до върховния главнокомандващ на съюзническите сили

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Петър, Емил, Тома и Иван ще се борят за оставането си в надпреварата утре вечер

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Актьорската легенда Ал Пачино ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на американската актьорска гилдия SAG-AFTRA на официална церемония в Лос Анджелис през февруари 2027 г.

Били Джоел

Били Джоел спира концертите и шофирането заради мозъчно заболяване

Свят Преди 1 час

Легендарният изпълнител на „Piano Man“ следва стриктни медицински препоръки след поставената му диагноза, свързана с мозъка. Въпреки че в момента не може да шофира и да излиза пред публика, той се надява отново да се завърне на музикалната сцена

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

От партията заявиха, че са събрали подписите с подкрепата на ДБ и ГЕРБ и настояват разговорите да се проведат вторник

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Технологии Преди 1 час

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 ч. българско време) на около 76 километра североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Разтърсващата изповед на Колин Госелин: „Ти разби нашето семейство“ и битката за истината

Edna.bg

Новата ера в „Анатомията на Грей“: VIP лукс и неочакван шеф променят всичко

Edna.bg

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Nova.bg

Откриха тялото на завързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли

Nova.bg