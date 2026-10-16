Свят

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Нови разкрития около фаталния инцидент в британски парк за диви животни: 24-годишният бивш актьор Уилям Чапман, който бе разкъсан от тигър пред очите на посетители, е прескочил две огради и е страдал от тежко психическо заболяване

16 октомври 2026, 09:52
Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк
Източник: Getty Images

П оявяват се нови и тревожни подробности около смъртта на бившия детски актьор, който бе нападнат и убит от тигър в британски парк за диви животни. Mладежът е прескочил две защитни огради, за да влезе в заграждението на хищника, след което е получил множество фатални травми, съобщиха съдебните лекари в четвъртък, пише New York Post.

24-годишният Уилям Чапман е бил с диагноза шизофрения и е имал предишни психотични епизоди преди трагичния инцидент в събота в парка за диви животни в Йоркшир, Северна Англия.

„Чапман е прескочил две огради и е влязъл в заграждението на тигрите“, заяви съдебният лекар по време на изслушването за смъртта му, която е била запечатана от охранителните камери. „Той се е приближил до тигъра и след контакта с животното е получил множество тежки травми.“, добавя той.

Предварителната причина за смъртта е множествена травма, причинена от атака на животно.

Чапман, който е работил като търговец, е обявен за мъртъв на мястото на инцидента, а 5-годишният сибирски тигър Алтай е бил овладян от служителите на парка.

Семейството на загиналия е решило да не присъства на откриването на съдебното разследване в Донкастър, което бе отложено за 18 март следващата година. Близките му обаче предварително са уведомили коронерите, че той е имал анамнеза за психично заболяване, диагноза шизофрения и е бил под наблюдението на службите за психично здраве.

„Семейството му изрази редица опасения относно грижите и контакта му с психиатричните служби непосредствено преди смъртта му“, посочи съдебният лекар.

Близките му го описват като „умен, мил и обаятелен млад мъж, когото семейството му много обичаше – и той им отвръщаше със същата обич“.

Към момента не е ясно какво точно го е подтикнало да влезе при хищника. Преди да бъде нападнат, той е заснел видеоклип от вътрешността на заграждението.

Според очевидци Чапман е бил забелязан да обикаля около заграждението със слушалки в ушите и да танцува, преди да помоли други посетители да го снимат на фона на тигъра. Свидетели разказват още, че той се обърнал към тигъра Алтай с думите „спри да си непослушен“, секунди преди животното да се нахвърли върху него, да го завлече в гористата част на заграждението и да му нанесе фатални рани.

От ръководството на парка потвърдиха, че въпреки трагедията тигърът няма да бъде евтаназиран.

В миналото Чапман участва в британския телевизионен минисериал от две части от 2009 г. „May Contain Nuts“. Сред звездите в продукцията бе и актрисата от поредицата за „Хари Потър“ Шърли Хендерсън (известна с ролята си на Стенещата Миртъл). Чапман е посещавал и актьорската школа „Джаки Палмър“, чиито възпитаници са световноизвестни звезди като Еди Редмейн и Джеймс Кордън.

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