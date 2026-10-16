Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

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Б ългария е поискала от НАТО допълнителна военна подкрепа за укрепване на отбранителните си способности на фона на зачестяващите атаки в Черно море. Искането включва бойна авиация, ракетни комплекси, системи за противодействие на дронове и патрулни самолети. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на отбелязването на Празника на авиацията и Военновъздушните сили.

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Стоянов предупреди, че ситуацията в региона става все по-напрегната. По думите му интензивността на атаките нараства, а последните инциденти в близост до територията на съюзнически държави показват необходимостта от ускорена модернизация на българската армия.

„Както виждате, интензитетът на ударите в Черно море се засилва с всеки изминал ден. Вчера имаше ситуация, при която бяха нанесени удари в териториалните води на Румъния. Това показва още веднъж необходимостта от модернизация на Въоръжените сили на България и придобиването на необходимите системи", посочи министърът.

Какво е поискано от НАТО

Стоянов потвърди, че страната ни вече е отправила официално искане към ръководството на алианса.

„Изпратили сме писма и искане до генералния секретар на НАТО и до върховния главнокомандващ на съюзническите сили с настояване за усилване на нашите способности, което означава и разполагане на допълнителни сили на наша територия. Очакваме тяхното решение. На този етап не е потвърдено с какво точно и по какъв начин ще бъдем подсилени", обясни той.

По думите му заявката обхваща целия възможен спектър от способности. „Поискали сме както авиация, така и ракетни комплекси, антидрон системи и патрулна авиация. Разбира се, нашите съюзници имат ограничени възможности. Румъния също има необходимост от допълнителни способности, както и Балтийските страни", заяви Стоянов.

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Министърът подчерта, че засега няма окончателно решение каква техника или формирования могат да бъдат предоставени. Според него последните събития вече променят приоритетите на НАТО. „Ако доскоро погледът беше насочен към Балтийските страни, от седмица той вече е насочен и към Черно море. Надяваме се на бърза реакция и усилване на нашите способности", допълни той.

Обща стратегия с Румъния и Турция

Според министъра ситуацията изисква не само допълнителни военни средства, но и по-тясно взаимодействие между държавите от региона. България поддържа постоянен контакт със съюзниците си от Балтийския регион, които също са изправени пред предизвикателства пред сигурността, но има и собствен опит в реагирането при подобни инциденти.

„Ситуациите, каквито има в Балтийските страни, вече ги има и при нас. Нашият опит не е по-малък от техния. В пълно сътрудничество сме с тях и имаме както тяхната, така и политическа подкрепа. Но най-важното е тук, в Черноморския регион, заедно с Румъния и Турция, да изработим единна стратегия за действие", заяви Стоянов.

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Предстои среща с министрите на отбраната и началниците на отбраната на двете съседни държави. „Очаквам скоро да проведем такава среща. Необходимо е да координираме действията си и да имаме общ подход към ситуацията в Черно море", обясни министърът. Той изрази надежда засиленият интерес на НАТО и европейските партньори към региона да доведе до конкретни решения.

Кой стои зад атаките

На въпрос дали има данни за отговорните за последните инциденти с дронове и атакувани кораби Стоянов уточни, че Министерството на отбраната не провежда наказателни разследвания. „Българската армия не е разследващ орган. Това, което ние можехме да свършим с товарването на спасителите и прегледа на кораба, го направихме, макар и в изключително сложна ситуация. Виждате, че нашите военнослужещи се справят чудесно при тези условия", заяви той.

По думите му действията на военните са били насочени към оказване на съдействие и осигуряване на безопасността при операцията.

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Нова операция за изтеглянето на „Челси 3"

Министърът коментира и ситуацията с плавателния съд „Челси 3", който се намира на около 10 километра източно от Лозенец. Корабът е на котва, а предходният опит за изтеглянето му е бил прекратен заради лошото време. „Очаква се да започне нова операция за изтеглянето му. Вчера, доколкото знам от колегите от Министерството на транспорта, операцията е била прекратена именно заради лошите метеорологични условия", обясни Стоянов.

Той изрази надежда, че подобряването на времето ще позволи дейностите да бъдат възобновени.