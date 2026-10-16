Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници

С еверна Македония ще повдигне казуса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС, защото България, с която държавата е партньор в НАТО „се е превърнала в убежище за осъдени престъпници”, каза в интервю за ТВ 21 премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски.

В него той спомена и бащата на Ива Михайлова, който живее в България и има присъда в Северна Македония. „Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната (Северна Македония), да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там“, заяви Мицкоски.

Премиерът на Северна Македония категорично заяви, че Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, и адвокатът й Николай Димитров, за когото каза, че „има проблематично минало”, не са преминали законно границата между Северна Македония и България.

Повтори и твърденията си, че тезата на опозицията в страната и на „определени български проправителствени медии”, че напускането на Северна Македония от страна на Ива Михайлова е „договорено под масата с България”, е обща, а целта е „да бъде нанесена политическа щета” на правителството на Северна Македония „и по-точно на ВМРО-ДПМНЕ“.

„Добре, ако е било договорено, сега има международна заповед за арест (на Ива Михайлова и по-стара за баща ѝ), моля, предайте ги. Ако не ги предадат, това означава, че тезата им не е вярна. Това означава, че тя (Ива Михайлова) е била незаконно отведена в България“, каза Мицкоски, който изрази убеденост, че в България има сили, които искат между двете държави да има проблеми и очакванията са за емоционална реакция от Северна Македония.

„Това правителство (на Северна Македония) непрекъснато е обект на провокации, но грешно ни преценяват. Те очакват от нас емоционална реакция. България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, ние трябва да реагираме така, както го правим, с хладен ум, и упорито ги призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решение на проблемите, които имаме”, заяви Мицкоски в отговор на въпрос дали случаят с Ива Михайлова може да наруши допълнително отношенията между Северна Македония и България.

На въпрос дали е възможно „да се постигне споразумение със София“, той отговори, че е възможно „ако има партньорство и готовност за диалог“.

„Ако нямаме партньорство, тоест ако продължат с тормоза и с позицията „ние сме вътре (в ЕС), вие сте навън“, тогава няма да има споразумение. Искаме най-накрая да започнем този процес (на преговори с ЕС), но не на всяка цена и няма да се впускаме в този процес с главата напред“, каза Мицкоски.