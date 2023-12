Актьор от "Сам вкъщи" се бори с тежката диагноза рак

А ктьорът от „Сам вкъщи“ Кен Хъдсън Кембъл, на 61 години, е диагностициран с рак, а семейството му стартира кампания за набиране на средства, за да се опита да помогне за покриването на „огромните“ разходи.

Кембъл, който също участва в "Армагедон", се появи като мъдрия Дядо Коледа в „Сам вкъщи“ от 1990 г. с Маколи Кълкин.

#BREAKING: Home Alone actor Ken Hudson Campbell launched a GoFundMe asking his fans for financial support as he faces sky-high prices for an upcoming cancer surgery #HomeAlone #KenHudsonCampbellhttps://t.co/trHgmvjA7P pic.twitter.com/98kZSUW4l6