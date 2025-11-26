AI "певец" оглави класациите и разгневи публиката

М узикалните фенове са разярени от AI-генериран "певец". Песните на артист с името Соломон Рей, влязоха в Топ 100 на християнските и госпъл албумите на iTunes миналата седмица, но хитове не са създадени от човек. Гласът, текстовете и персонажът на Рей са изцяло създадени чрез изкуствен интелект, според официалния Instagram профил на създателя му, предаде Page Six.

Рей е описан в профила си в Spotify като "певец от Мисисипи, пренасящ южното соул възраждане в настоящето". Някои от албумите на Рей, които събират милиони стриймове, включват "A Soulful Christmas" и "Faithful Soul". Създателят на аватара на Рей не крие факта, че новият артист не е истински човек. "Соломон Рей вече не е "AI експеримент". Той сега е най-големият нов глас в госпъл музиката – това е факт", заяви официалният Instagram профил на Рей в пост миналата седмица.

Във вторник, 25 ноември, Instagram страницата отпразнува позицията на Рей в класацията на Billboard за AI артисти. "Тази седмица благословиите се умножиха. Най-много класирания за какъвто и да е AI артист на Billboard. По-високи върхове. Повече души достигнати," се казва в поста. "И да — опозицията също се увеличи. Но благодатта на Бог я надмина. Всяка пречка само потвърди задачата. Всяка критика само утвърди посланието," продължава изявлението.

Music fans enraged as AI-generated ‘singer’ tops the holiday charts: ‘Seriously?’ https://t.co/ZNZW3mvNW7 pic.twitter.com/QqgIIyt2q1 — Page Six (@PageSix) November 25, 2025

Профилът на Рей твърди, че "бъдещето на госпъл музиката има нова глава." Изкуствено създаденият соул певец предизвиква смесени реакции от музикалните фенове, като някои изразяват недоволство. "Какво би помислил Исус? Сериозно, какво става?" написа един потребител в X.

Някои хора смятат песните за проблематични. "Ти не си истински поклоннически артист. Всичко е AI генерирано. Това е отражение на твоята душа и ми е отвратително," написа един критик в Instagram. "Прецаквате човешките артисти, за да могат хората да платят, за да чуят чувствата на робот за Бога. Не благодаря," каза друг.

"Това е извратено, отвратително и измамно и е подигравка на Исус и Неговото Евангелие, което има истина и почтеност, и дори истинско изкуство. @solomonraysoul," добави трети.

Други пък подкрепят AI-генерираното изкуство и хвалят музиката на Рей като нова и вълнуваща. "Обожавам албума. Защо не можем да използваме AI, за да създаваме музика?" запита един потребител. "Но можем да използваме интернет, за да разпространяваме Словото? 😂. Истината е, че AI музиката е дори по-добра от настоящите артисти."

"Наистина не съм сигурен какво да мисля за AI, но песента е красива!" написа друг фен.

Рей не е единственият AI артист, който е завладял стрийминг платформите. AI-генерираният R&B певец Ксания Моне дебютира на няколко класации на Billboard миналия месец.