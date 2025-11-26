България

Срещу имотните измами: Ограничават достъпа до нотариални актове

Това съобщи правосъдният министър Георги Георгиев

26 ноември 2025, 13:08
Източник: БТА

П равителството одобри промени в Правилника за вписванията, насочени към ограничаване на имотните измами и злоупотребите с чувствителни данни. Това съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев на брифинг след заседанието на Министерския съвет.

По думите му настоящият режим позволява всеки гражданин да изисква копие от нотариалния акт на друго лице, което създава предпоставки за злоупотреби. Георгиев припомни случай от София, при който човек е поискал преписи от близо 200 нотариални акта, без да е ясно какъв е правният му интерес.

"С приетите промени свободният достъп до нотариални актове се прекратява, посочи министърът. Запазва се служебният достъп за нотариуси, адвокати, съдебни изпълнители и държавни органи", допълни той, като обясни, че за всички останали ще важи нов ред – лице, което твърди, че има правен интерес, ще подава молба, а съдията по вписванията ще преценява дали да бъде издаден документ.

"Подобен ограничителен режим съществува във Франция, Испания и Италия", посочи Георгиев.

Свободният достъп до електронната имотна справка се запазва, обясни министърът. От 15 януари 2016 година в нея ще се включва и цената на сделката, което според Георгиев ще подобри публичността и ще улесни работата на разследващите журналисти.

От пролетта се предвижда въвеждането на нова електронна услуга – гражданите да получават SMS уведомление, когато бъде направена справка за техен имот или бъде поискан препис от нотариалния им акт, съобщи министърът на правосъдието. Целта е ранно сигнализиране при съмнения за злоупотреби, добави Георгиев. 

Той припомни, че мярката е част от по-широк пакет реформи срещу имотните измами, включващ новия закон за арбитражите и предстоящи промени в гражданското и наказателното право.

Според него предприетите стъпки трябва да превърнат усилията на институциите в трайна държавна политика.

Източник: БТА/Николета Василева    
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 7 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Кой празнува имен ден днес

Преди 6 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 7 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 7 часа

