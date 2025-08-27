KPop Demon Hunters става най-гледаният филм на Netflix досега

KPop Demon Hunters постави нов рекорд в класациите на Netflix и стана най-гледаният филм на платформата досега, съобщава стрийминг компанията, предаде ВВС.

От премиерата си през юни анимационният мюзикъл е гледан повече от 236 милиона пъти, изпреварвайки екшън комедията Red Notice и заемайки първото място. Това е поредният успех за филма, който се превърна в изненадващ световен хит.

Песните от филма също са сред най-стриймваните онлайн в Spotify, като парчето Golden достигна номер едно в Billboard Hot 100 по-рано този месец.

Продуциран от Sony Pictures Animation, KPop Demon Hunters проследява приключенията на анимираната Кей-поп момичешка група Huntr/x. Трите ѝ членки използват своята музика и бойни умения, за да защитават хората от демони.

Филмът стартира през юни със сравнително скромна премиера в киното Tudum на Netflix в Лос Анджелис. През лятото обаче набра скорост от уста на уста, подсилен от сензационни видеоклипове и мемета в социалните мрежи.

Мнозина го похвалиха за впечатляващата анимация и за начина, по който съчетава традиционната и съвременната корейска култура. Най-голямата атракция за зрителите обаче остават закачливите Кей-поп песни във филма. Някои от продуцентите и авторите на текстовете са ветерани в индустрията, работили с групи като BTS и Twice.

Корейско-канадската сърежисьорка Маги Канг обясни, че целта им е била музиката да бъде „наистина невероятна и да резонира с феновете на Кей-поп, като същевременно легитимно се вписва в Кей-поп пространството“.

Възползвайки се от популярността на песните, Netflix пусна версия за пеене в кината в САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия и Нова Зеландия миналия уикенд. Това донесе на компанията първия ѝ филм номер едно в американския боксофис. Малко след това версията за пеене беше качена глобално и на платформата.

Множество песни от саундтрака се класираха в топ 10 на световната класация на Spotify, като Golden все още държи първото място. Същата песен, заедно с Your Idol на Saja Boys – големите врагове на Huntr/x във филма – на различни етапи оглавяваха и американската класация на Spotify.

Това направи Huntr/x и Saja Boys най-високо класираните женска и мъжка Кей-поп група в историята на Spotify в САЩ, надминавайки гигантите в жанра BTS и Blackpink.

Саундтракът на KPop Demon Hunters стана и първият, който има четири едновременни хита в топ 10 на Billboard Hot 100.

Съобщава се, че разговорите за продължение на филма са в ранен етап.