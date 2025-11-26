България

ВСС под натиск: Съюзът на съдиите иска спиране на Trellix

Причината е, според тях, липсата на прозрачен избор, отговарящ на стандартите за информационна сигурност и на защита на личните данни

26 ноември 2025, 14:50
ВСС под натиск: Съюзът на съдиите иска спиране на Trellix
У правителният съвет на Съюза на съдиите в България изпрати писмо до членовете на Висшия съдебен съвет, в което призовава за спиране на внедряването в съдилищата на антивирусния агент Trellix.

Причината е, според тях, липсата на прозрачен и отговарящ на стандартите за информационна сигурност и на защита на личните данни процес на избор на този програмен продукт, пише NOVA.

Съдиите искат ВСС да спре компрометирания софтуер

Като основания са посочени следните наблюдения на Съюза:

  1. Възникналите в средите на съдиите и на системните администратори на съдилищата съмнения за несъответствие на процеса с изискванията за защита на личните данни на магистрати и страни по дела.
  2. Създаване на възможност за нерегламентиран и неподлежащ на контрол външен достъп до работните процеси по изготвяне на съдебните актове.
  3. Невъзможност на специалистите по информационни технологии в съдилищата за достъп до ресурсите на ново въвеждания програмен продукт.
  4. Неясна регулаторна рамка при изключване на административните съдилища и прокуратурата от процеса на внедряване на продукта.

ВСС публикува резюме на одита на системата за случайно разпределение на делата

Съюзът на съдиите в България настоява за спиране на процеса по внедряване на програмния продукт Trellix, за провеждане на открито експертно обсъждане с участие на всички заинтересовани и засегнати институции, както и за публикуване на документите по внедряване на програмния продукт. 

