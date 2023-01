Адам Лавин и Бехати Принслу посрещнаха третото си дете

А дам Лавин и моделът Бехати Принслоу вече официално са родители на три деца!

След като сключиха брак през юли 2014 г. двамата станаха родители на 6-годишната Дъсти, родена през 2016 г., последвана от 4-годишната Джио, която се роди през 2018 г. и новороденото бебе, чието име все още не знаем.

EXCLUSIVE: Adam Levine and Behati Prinsloo are officially parents of three! The Maroon 5 frontman and the former Victoria's Secret model have welcomed their third baby.



Details here: https://t.co/C7esSGYi9Z pic.twitter.com/6CxVmNZ4wq