А вие знаете ли кой е първият български милиардер в класацията на Forbes?

В света на мултимилионния бизнес (в конкретния случай, дори и милиарден) малцина в света могат да се похвалят, че с много талант, усилия и разбира се, късмет, са успели да достигнат до границата на деветте нули.

Източник: Getty Images

Когато стане дума и за българин пък, вниманието ни очевидно се изостря. Защото преди няколко години сънародникът ни Влад Тенев влезе официално като първият български милиардер в класацията на Forbes. 37-годишният варненец отдавна се считаше за един от най-успешните предприемачи в света под 40 години, след като заедно с партньора си Байджу Бат от Индия създават стартъпа Robinhood.



Иначе говорейки си за толкова нули, по данни на родното издание на Forbes, милиардерите в света притежават общо около 3% от световното богатство (световното богатство е около 480 трилиона долара, а милиардерите общо имат около 14 трилиона). В тази престижна класация влизат и Братя Домусчиеви, които са 1573-те най-богати хора в света. Всеки един от тях притежава по 2.1 млрд долара.

Но да се върнем към Влад и Robnhood. В началото (2014) това е просто поредното приложение за търговия с ценни книжа, но постепенно набиращо популярност, то успява да мине критичната точка от 1 милиард долара пазарна стойност. В даден момент за приложението започват да се абонират по 10 000 души дневно, които нарастват до 50 000 и логично, след 5-6 години оценката вече е над 10 пъти по-висока, а към днешна дата Robinhood отговаря на "скромните цифри" от 20,8 милиарда.

Влад Тенев и Байджу Бат - рамо до рамо от самото начало на битката на фондовите пазари Източник: Getty Images

По време на кризата с коронавируса, компанията загуби над 55% от стойността си, но въпреки това двамата лидери зад нея успяха да устоят на предизвикателството, за да изплуват още по-високо във финансовата йерархия на финтех индустрията.

"Πpeди дa зaпoчнeм c Rоbіnhооd, имaxмe мнoгo мaлъĸ oпит c paзpaбoтвaнeтo нa мoбилни пpилoжeния. Taĸa чe зaпoчнaxмe c няĸoлĸo eĸcпepимeнтaлни тaĸивa, дoĸaтo чaĸaxмe paзpeшeниeтo нa peгyлaтopитe зa cъздaвaнeтo му", разкри преди няколко години Влад Тенев пред Business Insider.

Признава, че в началото, след пускането на Robinhood на пазара, е имало и много трудни моменти, дори се е колебаел в успеха му. За кратко. Приложението се превръща в абсолютен хит сред тези потребители, които са още млади и нямат почти никакъв опит в търговията с ценни книжа.

"Това, че можеха да пробват уменията си онлайн и че работехме без брокерски комисионни, се оказа основното ни предимство".

Самият Влад има достатъчно интерес към материята още от малък, тъй като израства в семейство на икономисти във Варна. През 1992 година, те получават възможност да заминат и да работят в Световната банка във Вашингтон и така и не се връщат обратно (макар той самият да говори перфектен български и да се старае да си идва всяко лято в родния си град).

29 юли 2021 г. - Robinhood официално започва да се предлага на борсата като публична компания Източник: Getty Images

Запознава се с Байджу Бат в Станфордския Университет, където двамата следват физика и това се оказва повратен момент за общата им мечта.

"Между нас имаше толкова много общи неща. И двамата бяхме израснали във Вирджиния, и двамата бяхме деца на емигранти, и двамата учехме физика. Личеше си, че трябва да опитаме някакъв бизнес заедно".

Първото им съвместно "отроче" е Chronos Research - приложение за хедж фондове и банки за изграждане на автоматизирани стратегии за търговия от 2009 г. То обаче така и не достига нужния успех.

Влад със съпругата си Селина Ансари на празнична церемония в Лос Анджелис Източник: Getty Images

Въпреки това обаче, не се отчайват и на бял свят се появява и големият хит Robinhood. Тогава едва ли някой от тях си е представял, че за срок от 10 години, то ще достигне пазарна стойност от над 20 милиарда, а те ще са в списъка на Forbes.

Както обаче обича да казва големият Уорън Бъфет, "шансът ни връхлита твърде рядко, но човек трябва да е готов за това". Е, Влад Тенев очевидно е бил, а ние с удоволствие ви разказахме историята на първия български милиардер...

