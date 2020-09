7-те жени в спорта, които печелят най-много

7. Елина Свитолина

Списание „Форбс“ обяви класацията на най-богатите спортистки за периода 1 юни 2019г. – 1 юли 2020г. На седмо място се нарежда Елина Свитолина. Украинката стигна до полуфиналите както на Уимбълдън, така и Откритото първенство на САЩ през 2019 г. Приходите на Свитолина се оценяват на $6.4 млн., като по-голямата част от тях са от награди, а останалите от рекламни договори.

6. Гарбине Мугуруса

Голяма част от приходите на 26-годишната Мугуруса идват от спонсори. Най-големият й е с „Адидас“. Счита се, че сделката, която са сключили, и е една от най-големите в спорта. Приходите на Гарбине са $6.6 млн.

5. Бианка Андреску

През 2019г. Андреску записа своето име в тениса като първият представител на Канада, който печели Голям шлем. Това се случи с триумфа и на Откритото първенство на САЩ. Доходите й са оценени на $8.9 млн.

4. Симона Халеп

Халеп спечели втората си титла от Големия шлем в Лондон миналата година, когато победи Серина Уилямс и завоюва титлата на Уимбълдън. Приходите й са оценени на $8.9 млн.

