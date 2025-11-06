Любопитно

Скрити истини излизат наяве за тези 4 зодии

Под влиянието на Скорпиона, Венера изважда на повърхността всичко скрито – дълбоки чувства, неизказани истини и скрити желания

6 ноември 2025, 15:35
Скрити истини излизат наяве за тези 4 зодии
Източник: iStock/GettyImages

О т 6 ноември Венера влиза в Скорпион, носейки неизбежни трансформации. Венера в Скорпион ще разкрие всичко, което е било скрито. За четири зодии това е особено ценно време, тъй като ще насърчи личностния растеж.

Под влиянието на Скорпиона, Венера изважда на повърхността всичко скрито – дълбоки чувства, неизказани истини и скрити желания.

Връзките, които досега са се крепели на илюзии, могат да се разпаднат, за да направят място на по-истинска близост.

За някои зодии това ще е период на страст и прераждане в любовта, а за други – момент на болезнено, но необходимо осъзнаване. Енергията на Венера в Скорпион не допуска повърхностни чувства – тя иска честност, дълбочина и пълна отдаденост.

Период на истина и осъзнаване: кои зодии ще преминат през дълбока трансформация
4 снимки
зодиакален знак Овен
зодия близнаци
зодия Дева
везни зодия

Очаквайте разговори, които ще променят начина, по който виждате партньора си или самите себе си.

Това е време, когато доверието се изпитва, а истинската любов оцелява.

В края на този транзит много ще разберат, че понякога най-големият дар на Венера е не страстта, а прозрението.

От този ден четири зодии ще видят любовта, истината, доверието и емоционалните връзки в нова светлина.

Нашата галерия разкрива кои зодиакални знаци ще открият истината.

По темата

Източник: rbc.ua    
Венера в Скорпион трансформации личностен растеж дълбоки чувства взаимоотношения истини осъзнаване доверие любов зодии
Последвайте ни
Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Откриха пребита до смърт жена, обявена за издирване в София

Огромна криза с боклука заплаши днес София

Огромна криза с боклука заплаши днес София

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Шофьор почина в ученически автобус в Златоград

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какво да правя, ако котката ми избяга

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 9 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 8 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 9 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 8 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ

Минус 15 млрд. долара на седмица: Най-дългият шътдаун в САЩ

Свят Преди 31 минути

Това е най-дългият шътдаун в историята на САЩ

„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

„Добре дошли в Дери“: Предисторията на „То“, която ще ви накара отново да се страхувате от Пениуайз

Любопитно Преди 1 час

„Добре дошли в Дери“ е предистория на „То“, която изследва ранната история на клоуна Пениуайз

Бизнесът след разговор с Борисов: Разговорите продължават, диалогът е възстановен

Бизнесът след разговор с Борисов: Разговорите продължават, диалогът е възстановен

България Преди 1 час

Обсъжда се по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките, които бранша не харесва

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Официално: Халед Ел-Енани оглави ЮНЕСКО

Свят Преди 1 час

Изборът му е на фона на засилено недоверие към организацията, след като САЩ обявиха за пореден път решението си да я напуснат

Ерика Кърк и Джей Ди Ванс

Какво си казаха Ерика Кърк и Джей Ди Ванс в „онзи“ момент – четец по устни разкрива

Свят Преди 1 час

Чувствената им прегръдка предизвика коментари и стана вирусна в социалните мрежи

Музеят „Лувър”

Кражбата на века: Обрали Лувъра с парола „Лувър“

Свят Преди 2 часа

Единствената камера, инсталирана отвън пред галерия „Аполон“, е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците влезли и излезли

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

България Преди 2 часа

Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, на която да се иска "изпирането" на Пеевски и махането му от "Магнитски", обяви Ивайло Мирчев

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България и РСМ подписаха споразумението за изграждане на железопътен тунел

България Преди 2 часа

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Дъщерята на Лиса Мари Пресли сподели, че майка ѝ изпраща „странни знаци” от отвъдното

Любопитно Преди 2 часа

Райли Киоу признава, че все още усеща силна връзка с нея — по начини, които трудно могат да се обяснят

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Нов изключително силен наркотик е отговорен за стотици смъртни случаи в САЩ и Европа

Свят Преди 2 часа

Под формата на течност, прах или таблетки, този наркотик действа върху нервната система, предизвиквайки усещане за релаксация и еуфория

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Суша, наводнения и бури - екологичната криза, пред която е изправен Иран

Свят Преди 2 часа

Климатичните промени изправят Иран пред безпрецедентни предизвикателства, предупреждават експерти

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Графа предизвиква своя музикален усет в “Пееш или лъжеш” тази неделя

Любопитно Преди 3 часа

Геро и Румен Угрински ще бъдат специални гости в панела на съветниците

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

Здравният министър приема оставката на Обществения съвет за детската болница

България Преди 3 часа

Това съобщиха от здравната институция в съобщение до медиите

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Тийнейджърка забременя за слава и пари: Исках да стана милионерка

Свят Преди 3 часа

"Гаджето ми ме убеди, че можем да станем милионери, ако продуцентите на „16 and Pregnant“ ме забележат“

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

Енергийната комисия в НС отхвърли ветото на президента за "Лукойл"

България Преди 3 часа

Против ветото на държавния глава гласуваха 12 народни представители, 5 го подкрепиха

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

"Мис Германия" се оттегля от конкурса "Мис Вселена 2025": Ето защо

Любопитно Преди 3 часа

Решението ѝ е продиктувано от майчинството и семейните ценности

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Ема Стоун - актрисата, която прави Холивуд по - човечен

Edna.bg

Кендъл Дженър посрещна 30 гола

Edna.bg

Ас на Кьолн с дебютна повиквателна за Германия, Сане се завръща

Gong.bg

Президентът на ФИФА показа чувство за хумор

Gong.bg

Обявена за издирване жена беше пребита до смърт на строеж в София

Nova.bg

Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Може да се каже, че диалогът е възстановен

Nova.bg