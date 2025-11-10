Любопитно

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Когато се настанявате в хотел, очаквате ли стаята ви да е идеално чиста?

10 ноември 2025, 13:52
Източник: iStock

К огато се настанявате в хотел, очаквате ли стаята ви да е идеално чиста? За съжаление, това не е така. Камериерка, която работи в хотелиерския бизнес повече от 15 години, се появи онлайн. И тя откровено посочи нещата, които много хотели не почистват.

Тайните на чистотата в хотелите: Кои предмети са най-мръсни

Служителката на хотела Елиана Мадрид публикува видео в TikTok и шокира последователите си, като сподели списък с неща, които екипът по почистването игнорира. Според нея хотелите обикновено не обръщат достатъчно внимание на тези пет елемента:

Кафемашина

Рядко се почиства, въпреки че различни хора го използват и има определени правила, които показват колко често трябва да се почиства такова оборудване.

Калъф за матрак

Не се сменя, ако по него няма видими замърсявания.

Одеяло

Този артикул може да се сменя или пере само ако е силно замърсен. Същото важи и за покривалото за легло или одеялото.

Спално бельо

Спалното бельо може да не се нуждае от подмяна, освен ако не изглежда мръсно. Например, калъфката за възглавница може просто да се изтръска и да се постави обратно върху възглавницата.

Възглавници

Те, подобно на одеялата, се почистват или изпращат на пране само когато е необходимо.

Коментарите под видеото показаха, че разкритието е предизвикало вълна от емоции сред потребителите, като мнозина изразиха шока си, а един бивш служител на петзвездния хотел потвърди истинността на думите.

Той също така силно препоръча никога да не се използват стъклени чаши, тъй като те рядко се дезинфекцират. Чашите и стъклените съдове най-често просто се измиват или избърсват - стига да има следи от употреба.

Съвети от експерт и туристи

Алергологът Таня Елиът сподели опасенията на много хора, отбелязвайки, че това са най-често срещаните места за живот на прахови акари и алергени. Тя каза, че най-добрият начин да се предпазите е да бъдете бдителни.

Някои опитни пътешественици са споделили своите трикове, като един от тях разкрива, че умишлено е разлял нещо върху одеялото си, преди да тръгне, за да се увери, че е чисто след завръщането си.

Обърнете внимание на килима

Камериерката разкри още една тайна относно килимите и пътеките. Ако стаята ви има цветен килим, най-вероятно това е опит за прикриване на петна. Затова тя съветва да изберете стая в хотел с паркет или плочки на пода.

Източник: rbc.ua    
