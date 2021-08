5 сигурни признака, че сте навредили на мозъка си

М озъкът ни – докато командният център на тялото ни изглежда в нормално работно състояние, повечето от нас не мислят много за него. Но много експерти са категорични, че трябва да сме по-активни, когато става дума за здравето на мозъка ни, което може да се влоши с напредването на възрастта.

Очаква се броят на хората, живеещи с деменция, да се утрои до 2050 г.,

тъй като населението застарява и продължителността на живота се увеличава, пише сайтът Eat This Not That.

В момента няма лек за деменцията, но няколко проучвания установиха, че можете да предприемете действия, за да поддържате мозъка си здрав. В същото време има много разрушителни модели, които могат да увредят здравето на този жизненоважен орган.

Хронично самотни сте

По необходимост, повечето от нас бяха в социална изолация по време на пандемията. Но, ако тази самота продължи, това застрашава здравето на мозъка ви. Самотата изглежда предизвиква стресова реакция в организма, която с течение на времето може да отслаби сърцето, имунната система и мозъка. Социалната изолация и самотата имат отрицателно въздействие върху здравето наравно със затлъстяването, физическото бездействие и пушенето на 15 цигари на ден и са свързани с около 50% повишен риск от деменция.

Не спите достатъчно

Сънят е изключително важен за мозъка ви. По време на сън мозъкът се самопочиства, елиминирайки протеините и загубите, които могат да доведат до деменция. Ако не спите достатъчно, увеличавате риска от временна мозъчна мъгла (замъгляване на съзнанието) сега и деменция в бъдеще.

Количеството и качеството на съня имат дълбоки физиологични въздействия, които оказват влияние върху ежедневното ни мислене, памет и настроение, както и върху дългосрочния риск от спад на когнитивните функции. Експертите препоръчват на възрастните да получават седем до девет часа качествен сън всяка вечер.

Не тренирате

Ако не спортувате редовно, застрашавате не само сърцето и талията си. Заседналият начин на живот е свързан с повишен риск от деменция и сърдечно -съдови заболявания като инсулт. Ползите от редовната физическа активност са толкова много, особено за здравето на мозъка ни, че в известен смисъл упражненията са най-близкото нещо, което имаме до чудодейното лекарство.

Не ядете достатъчно от тези храни

Последните проучвания показват, че понятието „храна за мозъка“ не е мит. Някои проучвания показват, че хората, които консумират повече фитонутриенти, т.нар. прием на флавоноиди, са изложени на по-малък риск от развитие на болестта на Алцхаймер. Изглежда, че тези естествени химикали предпазват мозъка от нараняване. Богатите на флавоноиди храни включват боровинки, зелени листни зеленчуци, цитрусови плодове, чай и тъмен шоколад.

Нямате цел

Чувствате, че се носите по течението, без ясна посока? Това не е лошо само за банковата ви сметка, мозъкът ви също може да пострада. Проучване установява, че хората, които имат цел и чувство за смисъл в живота са 2,4 пъти по-малко склонни да развият болестта на Алцхаймер, в сравнение с хората, които нямат цел в живота си.

Запазването на чувство за смисъл изглежда поддържа мозъка ви здрав, дори ако е физически повреден от нараняване или инсулт. Не е нужно да имате отговор на смисъла на живота; просто си създавайте цели – например станете доброволец или се запишете на някакъв курс за нови умения. Това са ефективни начини за подобряване на здравето на мозъка ви.