Първи признаци, че имате сериозно заболяване

Л екарите казват, че ако познавате предупредителните симптоми на сериозно заболяване, като например сърдечносъдово заболяване, това може да спаси живота ви, тъй като всяка минута е от значение.

Ето защо експертите от сайта Eat This Not That събраха на едно място първите признаци за диабет, болестта на Алцхаймер, рак, сърдечносъдови заболявания и COVID-19 на едно място. Информирайте се кои са те, защото, както вече казахме, всяка минута е от значение.

Първи признаци за диабет, за които трябва да знаете

Източник: istock/GuliverImages

Трябва да се отбележи, че при някои хора симптомите на диабет са толкова леки, че остават незабележими. Но все пак ето типичните симптоми.

често уриниране

усещане на силна жажда

чувствате се гладни, въпреки че се храните

изключителна умора

замъглено зрение

порязвания или синини, които минават бавно

загуба на тегло, дори и когато се храните повече (тип 1)

изтръпване, болка или притъпена чувствителност в крайниците (тип 2)

Ако изпитвате тези симптоми, обадете се на вашия личен лекар.

Първи признаци за болестта на Алцхаймер, за които трябва да знаете

Източник: istock/GuliverImages

Като цяло симптомите за болестта на Алцхаймер са разделени на три основни етапа. В ранните етапи на заболяването основният симптом е пропуски в паметта, например:

забравяте скорошен разговор или събитие

обърквате местата на предметите у дома

забравяте имена на места и предмети

имате проблем да се сетите за точната дума, която да използвате

задавате въпроси многократно

имате лоша преценка или ви е трудно да вземате решения

вече сте по-малко гъвкави и по-колебливи, когато трябва да опитате нови неща

Освен всичко това, често има признаци на промени в настроението като нарастваща тревога или възбуда или периоди на объркване.

Първи признаци за рак, за които трябва да знаете

Източник: istock/GuliverImages

Повечето изброени признаци и симптоми не са причинени от рак и могат да имат и друг произход. Ако имате някакви признаци и симптоми, които не изчезват или се влошават, трябва да посетите лекар, за да разберете какво ги причинява. Ако ракът не е причината, лекарят ви може да помогне да разбере каква е причината и да я лекува, ако е необходимо.

Например, лимфните възли са част от имунната система на организма и помагат за улавянето на вредни вещества в тялото. Нормалните лимфни възли са малки и е трудно да бъдат открити. Но когато има инфекция, възпаление или рак, възлите могат да станат по-големи. Тези, които са близо до повърхността на тялото, могат да станат достатъчно големи, за да се усещат с пръсти, а някои дори могат да се видят като подуване или бучка под кожата.

Ако имате необичайно подуване или бучка, посетете вашият лекар.

Ето някои от най-често срещаните признаци и симптоми, които могат да бъдат причинени от рак. Всяко от тях обаче може да бъде причинено и от други здравословни проблеми.

умора или екстремно изтощение, което не се подобрява дори с почивка

загуба на тегло или наддаване до 5 кг или повече без ясна причина

хранителни проблеми като липса на глад, проблеми с преглъщането, болки в корема или гадене и повръщане

подуване или бучки някъде по тялото

удебеляване или бучка на гърдите

болка, особено нова или такава без ясна причина, която не изчезва или се влошава

промени в кожата като бучка, която кърви или се лющи, нова бенка или промяна в стара бенка, рана, която не зараства, жълтеникав цвят на очите или кожата

кашлица или пресипналост, която не изчезва

необичайно кървене или насиняване без ясна причина

промени в навиците на червата като запек или диария, които не изчезват или промяна в начина, по който изглеждат изпражненията ви

промени в пикочния мехур като болка при уриниране, кръв в урината

треска или нощно изпотяване

главоболие

проблеми със зрението или слуха

промени в устата като рани, кървене, болка или изтръпване

Първи признаци за сърдечносъдово заболяване, за които трябва да знаете

Източник: istock/GuliverImages

Симптомите на сърдечносъдовите заболявания зависят от това какъв тип заболяване имате. Например, натрупване на мастни плаки в артериите ви или атеросклероза може да увреди вашите кръвоносни съдове и сърцето. Натрупването на плака причинява стеснение или запушване на кръвоносни съдове, които могат да доведат до сърдечен удар, гръдна болка (ангина) или инсулт.

Симптомите на коронарна артериална болест могат да бъдат различни при мъжете и жените. Например, мъжете са по-склонни да имат болка в гърдите. Жените са по-склонни да имат други признаци и симптоми заедно с дискомфорт в гърдите, като задух, гадене и силна умора.

Признаците и симптомите могат да включват:

болка в гърдите, стягане в гърдите, гръден натиск и дискомфорт в гърдите (ангина)

задух

болка, изтръпване, слабост или изстудяване в краката или ръцете, ако кръвоносните съдове в тези части на тялото са стеснени

болка във врата, челюстта, гърлото, горната част на корема или гърба

Първи признаци за COVID-19, за които трябва да знаете

Източник: iStock/Guliver Images

Ранните симптоми, съобщени от някои хора, включват умора, главоболие, възпалено гърло или треска. Други изпитват загуба на обоняние или вкус. COVID-19 може да причини симптоми, които в началото са леки, но след това стават по-интензивни в продължение на пет до седем дни, с влошаване на кашлица и задух. Някои хора развиват пневмония. Видът и тежестта на първите симптоми могат да варират значително при отделните хора и затова е много важно да се обадите на вашия лекар, ако имате симптоми, дори леки.