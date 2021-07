Признаци, че имате „смъртоносен“ съсирек в тялото си

П реди няколко месеца стана ясно, че ваксините срещу коронавируса могат в много редки случаи да причинят образуването на кръвни съсиреци в тялото ни. Германски лекари учени

„Докато безобидната част на вируса се вкарва в ядрото, частици генетичен материал могат да се откъснат, създавайки протеини „мутанти“, които напускат клетката и пътуват из тялото. Стените на кръвоносните съдове реагират на тези протеини, което предизвиква образуването на кръвни съсиреци“, обясняват учените, цитирани от сайта Eat This Not That.

Но можем ли да разберем, че страдаме от това опасно състояние? Оказва се, че има симптоми, на които можем да обърнем внимание. Ето кои са те:

Може да имате силно главоболие

Може да имате главоболие и то ще бъде „тежко“. Това може да бъде най-лошото главоболие в живота ви, мигреноподобно главоболие, експлоадиращо главоболие, хронично главоболие от напрежение, хронично ежедневно главоболие.

Може да имате нови неврологични симптоми

Ако имате мозъчна венозна синусова тромбоза, бързо реагирайте на симптоми като главоболие, замъглено зрение, припадък, загуба на контрол върху част от тялото и гърчове. Ако имате някои от горе изброените симптоми, някой трябва незабавно да ви заведе в спешното или да се обадите бързо на тел. 112.

Може да имате силна болка в корема

Един пациент с мозъчна венозна синусова тромбоза (не е свързана с ваксините) е имал промени в настроението, рядка мигрена без аура, гастроезофагеален рефлукс и улцерозен колит и дошъл в спешното отделение след четири седмици коремна болка, хематохезия (бел. ред. термин в медицината, с който се означава наличието на ясна кръв в изпражненията, примесена с коагулуми (кръвни съсиреци) и непреднамерена загуна на тегло – около 13 килограма за тези четири седмици.

Може да имате подуване на краката

Ако кръвен съсирек се образува в дълбока вена, той може да блокира притока на кръв, което пречи на тъканите да се оттичат правилно. Това води до натрупване на излишна течност, подуване, топлина и дискомфорт в крака. Кръвен съсирек в дълбока вена означава, че той може да се откъсва и пътува обратно към сърцето и в белите дробове.

Може да имате малки червени петна по кожата (петехии)

Петехиите са подобни на точки, кръгли петна, които се появяват на кожата в резултат на кървене. Кървенето кара петехиите да изглеждат червени, кафяви или лилави. Петехиите (често се появяват на групи и могат да изглеждат като обрив. Обикновено плоски на допир, те не губят цвят, когато ги натискате.

Може да имате нови натъртвания или лесно да ви излизат синини

Лесното образуване на синини понякога може да е показател за много сериозно състояние като образуване на кръвни съсиреци или кръвна болест. Посетете вашия лекар, ако:

често имате големи синини, особено ако те се появяват по гърба или лицето и изглежда се развиват без причина

лесно ви се образуват синини и имате история на продължително кървене, например по време на хирургична интервенция

внезапно започнат да ви се появяват синини, особено ако наскоро сте започнали прием на ново лекарство

имате фамилна анамнеза за лесно образуване на синини или силно кървене

Може да имате задух

Задухът обикновено се появява внезапно и винаги се влошава при натоварване. Може да включва и затруднено дишане.