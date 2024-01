20 години по-късно: "Гадни момичета" се завръща

"Гадни момичета" се завръща 20 години по-късно, съобщи АФП. Тийнейджърската комедия от 2004 г. с участието на Линдзи Лоън става основа за мюзикъл, който се играе на Бродуей между 2018 г. и 2020 г., а сега историята е адаптирана от сценаристката Тона Фей.

#LindsayLohan is looking totally fetch on the #MeanGirls pink carpet. 💞 pic.twitter.com/NiAgC6T94s