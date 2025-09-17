17 септември: Почитаме светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София

Н а 17 септември Българската православна църква почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, загинали в страшни мъчения за Христовата вяра през 126 г. по времето на римския император Адриан (117-138 г.).
София била благочестива християнка с три дъщери, които кръстила на основните християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов.
Момичетата били родени в Рим, когато властите жестоко преследвали вярващите в Христа. Майката и дъщерите ѝ не криели своята вяра и я изповядвали открито. Когато научил за тях, император Адриан заповядал да ги доведат. Вяра била на 12 години, Надежда – на 10, а Любов – на девет години.
По пътя към двореца София и дъщерите ѝ отправили гореща молба към Исус Христос да им даде сили да не се страхуват от очакващите ги мъки и гибел. И наистина – когато те застанали пред императора, всички били изненадани от спокойствието им.
Император Адриан привикал сестрите една след друга и ги убеждавал да принесат жертва на богинята Артемида,. Но момичетата упорито отказвали. Императорът се ядосал и наредил да бъдат подложени на мъчения, но това не сломило вярата им в Христа.
Императорът предал телата на сестрите на майка им и тя ги погребала с почести на хълм извън града. София останала на гроба и след три дни на молитви, починала с вярата, че отива при дъщерите си.
Християнската църква почита София като мъченица, защото в сърцето си тя изживяла мъченията, които изтърпели трите ѝ момичета. Вяра, Надежда и Любов са обявени за покровителки на децата, защото и те самите са пострадали в името на Христа като деца.
От 777 г. мощите на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов почиват в Елзас, Франция.
Имен ден празнуват Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Любомил, София, Софка.
17 септември е и празникът на град София.
На 25 март 1992 г. Столичният общински съвет утвърждава датата като празник на града.