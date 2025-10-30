10 ужасяващи истории на хора, живели в обладани от духове къщи

О т полтъргайст, който спасява брак, до призрак, който имитира живи хора и бута чаши с вода – 10 души споделят ужасяващи и невероятни истории за живота си в обитаван от духове дом, където стъпки, шепоти и невидими ръце превръщат ежедневието в кошмар... или в неочаквано спасение, предаде Buzzfeed.

Призрак-терапевт

Съпругът ми и аз живеехме в 100-годишна къща. Всеки път, когато променяхме нещо (боядисвахме, закачахме картини и т.н.), чувахме стъпки, затръшване на врати и счупване на стъкло и откривахме, че нещата ни са преместени. Никога не се чувствахме сами в къщата. Все пак не ни се струваше страшно или опасно, докато не започнахме да имаме брачни проблеми.

Накратко, след един инцидент помолих съпруга ми да си тръгне и той отиде да остане при родителите си за няколко дни. Изглеждаше, че наистина се насочваме към развод.

Един ден той дойде в къщата, за да си вземе някои от нещата. Стояхме в кухнята и си говорехме преди да си тръгне, и светлините примигнаха, а задната врата се затръшна. Чухме тежки стъпки, които ТИЧАХА нагоре-надолу по стълбите към мазето, последвани от купчина звуци от счупване. Това беше първият път, когато усетих истински ужас в тази къща.

И двамата проверихме мазето и нямаше никого, но чувахме шумовете да продължават горе. Аз се разплаках и му казах, че не се чувствам в безопасност да остана сама в къщата. Той каза, че ще остане да спи в стаята за гости, и веднага щом го каза, шумовете спряха.

В крайна сметка отидохме на консултации и оправихме нещата. Осем години по-късно все още сме женени, имаме две деца и сме по-щастливи от всякога. Този проклет дух спаси брака ми.

Стъпки в коридора

Прекарах детството си в южна Луизиана в къща точно до Байоу Теш с призрак. 83-годишната ми майка живее там и до днес. Често виждахме прозрачен млад мъж, който бавно минаваше през предния прозорец и през двора. Лампи и радиа се включваха и изключваха сами в различни часове на нощта. Най-лошото в детството ми бяха тежките стъпки с ботуши, които се чуваха нагоре-надолу по дългия заден коридор на къщата, водещ към пристройката, където беше спалнята ми.

Родителите ми бяха твърде бедни, за да помислят да преместят пет деца в друга къща, така че решението им беше винаги да бъдат напълно открити и спокойни за това, което се случва, и че не може да ни нарани.

Единият ужасяващ спомен, който имам, е една нощ, когато бях на 8 години. Лежах будна с часове почти всяка нощ, слушайки стъпките на призрака, които се приближаваха до вратата ми и после се връщаха надолу по коридора. Тази нощ, по каквато и да е причина, се ядосах много и извиках: "Просто си тръгни! Сега!"

Стъпките спряха пред вратата ми, тя се отвори леко и възглавницата под главата ми беше дръпната яростно и хвърлена през стаята. Все още помня усещането за плата, която се дърпа по бузата ми. Последва плач и викове, и родителите ми дотичаха да ме успокоят. Тази нощ не се наспах много.

Чичо, който не си тръгна

След като дядо и баба ми починаха, 6-годишният ми син и аз се преместихме в дома им. Той е в семейството ни от 60-те години. В първата ни нощ в къщата слизах по стълбите, а синът ми ме чакаше долу. Той погледна към мен и попита: Кой е този мъж зад теб?

Обърнах се рязко и не видях нищо. Попитах какво има предвид, и той просто се втренчи за няколко секунди, после каза: "Няма значение."

Веднага щом каза мъж, разбрах за кого става въпрос. Имах чичо, който беше на 16, когато аз се родих. Когато бях на около година, той почина в стаята на баба ми и дядо ми.

Така или иначе, една от най-странните съвпадения е, че синът ми и починалият ми чичо споделят един и същ рожден ден. Кухненската ни врата се отваря от време на време, но освен това чичо ми е бил доста тих през последните няколко години.

Двойникът от Гетисбърг

Живях с майка ми и баба ми в къща извън Гетисбърг, Пенсилвания и СУПЕР близо до всички страховити неща. Дядо ми и баба ми построиха къщата си на планина през 2000 г. Преди това на земята нямаше нищо, но като се има предвид колко близо е до Гетисбърг, не е изненадващо, че все пак имахме страховити неща в къщата ни.

Един път отидох в кухнята да си взема сода и се върнах в стаята си в мазето (горе имаше пет спални, но мама и аз отказвахме да спим там). Оставих питието си на бюрото и изведох кучето навън. Когато се върнах вътре, питието ми го нямаше. Претърсих цялата си стая, върнах се в кухнята, но не го намерих никъде. Реших, че полудявам, и отидох да се къпя, и когато отворих завесата... содата ми беше в душа.

Друг път спях, а аз спя много дълбоко, и чух името си прошепнато. При няколко случая майка ми виждаше как минавам покрай нея... и когато аз наистина влизах в стаята, тя ме гледаше странно, убедена, че съм била в стаята достатъчно дълго, за да водим разговор.

Друг път баба ми видя мен да седя на кухненската маса в 4 сутринта... просто да седя... без да чета или да съм на телефона... просто силует... Аз не бях будна. Майка ми също се прибра от работа и каза, че съм била в задния двор и не съм отговорила, когато ми е викала. Решила, че имам слушалки или нещо и влязла вътре и ме намерила заспала на дивана и ме разтърсила да се събудя, питайки защо се шегувам с тях.

Цялото място беше страшно.

Парти от миналото

Живях в типична обитавана от духове къща като млада жена. Всички обичайни шумове през нощта, стъпки по стълбите, врати и шкафове, които се отваряха сами. Просто свикнах с това. Един ден стоях пред мивката в кухнята и погледнах през лявото си рамо, за да видя това, което мога да опиша само като грешка в матрицата. Видях хола си, но не беше както го познавах.

Хора се движеха около камината, сякаш се провеждаше парти. Някой отиде да остави чаша на перваза и пропусна ръба.

Точно когато чашата се счупи на пода, сцената се върна към модерната ми подредба на хола. Беше странно, най-малкото, и все още след повече от 20 години имам трудности да обясня точно какво видях за един момент.

Никога не си сам

Къщата, в която израснах, беше обитавана от духове (не знам защо, мисля, че може би беше по-скоро свързано с физически обект, отколкото с къщата сама по себе си), което включваше пълни проявления, чуване на хора да говорят (включително веднъж дете, което викаше името ми), и полтъргайст, включително изчезване на предмети и по-късно появяване, силни шумове и викове през нощта.

Най-вече се страхувах, заради това усещане, че никога не си сам и не знаеш какви са намеренията им. Имаше моменти, когато бях сама вкъщи през нощта и чувах хора да водят разговор, и се страхувах, защото не бях сигурна дали са просто духовете или някой е влязъл с взлом.

Стъпки по покрива и изплашени котки

Живея в обитаваната ни от духове къща от около 22 години. Те наистина обичат да ходят по плоския ни покрив. Първоначално мислехме, че са животни или хора. Не. Чувате много ясни човешки стъпки, но когато отидем да проверим, няма никого. Това плаши котките страшно.

Сбогом на стълбите

Имам толкова много истории. Живях в много активна обитавана от духове къща от 6 до 22 години. Не можеше да мине повече от няколко дни, без да видиш някой, който не е там на стълбите или в отраженията на прозорците, да виждаш неща да се движат, да чуваш някой да тича по коридора и стълбите, да чуваш гласове да викат името ти, когато си сам вкъщи, или да чуваш гласове в друга стая, само за да отвориш вратата и да намериш стаята празна.

Видях първото проявление, когато бях на шест. Жена в бяло последва майка ми в спалнята ѝ.

Последният ми опит там беше нощта преди да се изнесем. Активността беше висока цяла седмица, но тази последна нощ видях мъжа на стълбите. Усмихнах му се и казах: "Ще ми липсвате, момчета", докато се качвах по стълбите.

Бих могла да запълня страници с това, което аз, семейството ми и приятелите ми преживяхме в тази къща. Все още ми липсва понякога.

Невидимата ръка

Израснах в обитавана от духове къща, но беше доста леко. Виждахме това, което изглеждаше като облаци дим с човешка форма, особено в стаята ми, хола и кухнята. Имаше и случаи, когато виждах брадат мъж да ме гледа през вратата ми, и си мислех, че татко се е прибрал, когато не е. При два случая седях на пода и усещах ръце, които държат краката ми надолу. Най-запомнящият се инцидент обаче беше, когато се опитвах да си налея чаша вода и нещо продължаваше да бута чашата, когато се опитвах.

След третия път му казах да спре, и то бутна чашата към мен, и това беше краят.

Безобиден съквартирант

В момента живея в обитавана от духове къща и наистина е страхотно. Призракът ни е честно казано готин. Мисля, че е самотен. Някой е починал в дома ни преди 20 години и той никога не е изглежда да е напуснал.

Той е доста неактивен от пролетта до ранна есен и се проявява отново, като затръшва вратата на спалнята ни. Премества конкретни фигури. Също обича да си играе с щорите. Но когато се чувства кисел, тогава си играе с вратите. Затова говоря на глас и той се успокоява. Никога не е било злобно; никога не е било зло. Просто мисля, че не е готов да продължи още, така че не го принуждаваме. Една котка наистина го харесва, LOL. Така че имаме спокоен призрак.