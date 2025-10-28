Трагичният призрак на "Красивата непозната"

К ейт Морган, красива млада жена в средата на двадесетте си години, се превърна в една от най-големите мистерии на 19 век. Тялото й е открито в Hotel del Coronado, но първоначалната й идентичност е неизвестна, а медиите я наричат "Красивата непозната".

Духът на Кейт изглежда е останал в хотела, където тя обитава стаята си. Но нейната красива визия – и призрачни шеги – могат да бъдат изпитани в целия курорт. Както е описано в публикуваната от хотела книга “Beautiful Stranger: The Ghost of Kate Morgan and the Hotel del Coronado,” Кейт е сравнително безобиден призрак, предава The Dead History.

“Тя обикновено ограничава дейността си до мимолетни изяви и необясними лудории. ... Гостите в стаята на Кейт съобщават всичко - от бриз, който идва от нищото, до необходимостта да се справят с телевизор, който се включва и изключва сам.”

Някои гости и служители съобщават, че са виждали призрачната фигура на красива жена, в черна дантелена рокля. Доктор, нощувал в хотела, се оплакал, че чорапите и обувките му, които той винаги слагал внимателно до леглото си, са били захвърляни из цялата стая.

Според мнозина, тя все още стои в хотела,чакайки.

Ранен живот: Корените на трагедията

Родена като Кейт Фармър в годините след Гражданската война, ранният ѝ живот отразява нестабилността, с която се сблъскват много хора в Америка през 19 век. Баща ѝ, Джордж Фармър, роден в Мисури ветеран от Гражданската война, установява семейството в Айова. Детството на Кейт е белязано от дълбока загуба. Майка ѝ умира през 1868 г., когато Кейт е само на три години, последвана от смъртта на баща ѝ през 1876 г. Тези събития я оставят сираче на десет години, а за нея се грижи дядо ѝ по майчина линия Джоузеф Чандлър.

Брак, белязан от скръб

На 30 декември 1886 г. Кейт се омъжва за Томас Едуин Морган, което е било очаквано за жена на нейната възраст и с нейния произход. И все пак животът им заедно е засенчен от трагедия. Синът им, Томас младши, умира само два дни след раждането си през 1886 г. Тази загуба бележи повратна точка в живота на Кейт. Към 1890 г. записите показват, че тя е напуснала съпруга си и е избягала с Албърт Алън, доведения брат на съпруга ѝ.

Смята се, че връзката им не е била продължителна.

Тя пристига в Лос Анджелис от Омаха през октомври 1892 г. и разказва, че родителите ѝ живеят близо до Омаха и че не знае какво се е случило със съпруга й. Жените, с които по-късно работи, казват, че е била много потайна относно миналото си.

Последните дни

Последните дни на Кейт са щателно документирани, намеквайки за умишлен и мрачен край.

В сряда, 23 ноември 1892 г., Кейт напуска позицията си като домашна прислужница за Л. А. Грант на 917 Саут Хил Стрийт в Лос Анджелис. Кейт казва на г-н Грант, че ще се върне на следващия ден. Тя взема само една чанта, оставяйки сандъка си, пълен с дрехи и други лични вещи. Има и съвременни доклади, че е била нетърпелива да подпише някои документи и изглежда наистина притеснена за нещо, но никой не знае какво.

Мистериозно пристигане в хотел Del Coronado

На следващия ден, който е Денят на благодарността, Кейт пристига в хотел Del Coronado и се регистрира под псевдонима „г-жа Лоти А. Бърнард, Детройт“. Тя носи само малка чанта и по-късно е описана като тъжна дама.

Според персонала на хотела в петък, 25-и, Кейт прекарва почти целия ден в стаята си. Тя казва на персонала на хотела, че е много болна, страда от рак на стомаха и някакъв вид неясен сърдечен проблем. Персоналът казва, че е била невероятно отчаяна и че е споменала, че медицинската ѝ прогноза е безнадеждна.

На следващата сутрин Кейт посещава аптеката в хотела и започва да крачи напред-назад из магазина и изглежда страда според служителя. Тя пита дали имат нещо за болката ѝ и мениджърът на магазина ѝ казва, че трябва да види лекар. Кейт отговаря, че брат ѝ е лекар и ще пристигне всеки момент.

Странни искания и нарастваща загриженост

В неделя, 27 ноември, Кейт прекарва по-голямата част от деня в стаята си, стенейки и изглеждайки много болна. Около обяд тя моли персонала на хотела да ѝ напълни ваната. Същата вечер пиколото я вижда на верандата на втория етаж. Тя продължава да пита дали брат ѝ е пристигнал.

Когато Кейт моли пиколото да ѝ донесе уиски коктейл, служителят на хотела се притеснява за състоянието на Кейт. След като персоналът многократно се опитва да я накара да види хотелския лекар и не успява, служителят Р. Гомър отива в стаята на Кейт, за да говори с нея. Той намира Кейт в леглото без запалена камина и предлага да запали огън. Тя отказва и настоява, че е „напълно против да повикат лекар“.

Мистериозен разговор

Г-н Гомър се опитва безуспешно да разбере нещо за идентичността ѝ и сподели, че Кейт му е казала, че лекарите са се отказали от нея, че има рак на стомаха и случаят ѝ е безнадежден. Когато той настоява Кейт да изпрати телеграма на брат си, тя отговаря, че не знае дали е в Лос Анджелис, Ориндж или Фриско. Когато той пита дали има някой друг, на когото може да телеграфира за средства, тя предлага името на Г. Л. Алън от Хамбург, Айова.

Следващата сутрин започва с това, че Кейт пита домашната помощница и друг персонал дали брат ѝ е пристигнал. Когато персоналът ѝ казва отново, че не е пристигнал, тя изглежда отчаяна и казва: „О, никой повече не идва при мен.“ Тя споменава на персонала на хотела, че трябва да отиде в Сан Диего, за да идентифицира багажа си лично. Кейт напуска хотела около обяд, моли кондуктора за местоположението на железарски магазин и той ѝ дава указания. Кондукторът по-късно ще заяви, че е трябвало да я вдигне от вагона, тъй като е била много слаба.

Същият ден, Кейт купува оръжие.

Съдбоносна покупка

Когато се връща в хотела, тя моли пиколото за кутия кибрит и той ѝ дава няколкото кибрита, които има в джоба си. Тя му казва, че иска да изгори някои документи. Персоналът на хотела вижда Кейт жива за последно между 19 и 20 ч., когато отива в офиса, за да провери за писма или телеграми. Нито едно не е пристигнало. Изглежда, че в някакъв момент между 21 и 22 ч. Кейт излиза на верандата на хотела по време на буря, облечена в черно с дантелен шал върху главата. Тя се насочва към стълбите в северния ъгъл на хотела близо до плажа.

Трагично откритие

Рано на следващата сутрин около 7:30 ч. във вторник, 29 ноември, хотелският електротехник Дейвид Коун открива тялото ѝ на каменните стъпала, водещи към плажа. Револвер е намерен близо до протегнатата ѝ ръка. Тялото ѝ е мокро, вкочанено и студено, което предполага, че е починала часове по-рано.

Някои теории предполагат, че Кейт не е чакала брат си, а любовник, от който е била бременна, както и че е възможно тя да е жертва на убийство.

Наследство на мистерия

Свидетели съобщават, че Кейт се е карала с мъжки спътник по време на пътуването ѝ до Калифорния, но идентичността му остава неизвестна.

На 9 декември сандък, маркиран „г-жа Кейт Морган“, е откаран в централното полицейско управление от къщата на Л. А. Грант. Г-н Грант казва, че Кейт е била наета в къщата му като прислужница. Той я е обявил за изчезнала, когато не се е върнала в Деня на благодарността, но не са намерени никакви следи.

Разкриване на тайните на Кейт

Следните предмети са намерени в сандъка ѝ:

Кутия с надпис Луиз Андерсън

Няколко снимки на мъж на 50 години, друг мъж на 35 години и деца.

Кичур руса коса, внимателно поставен в хартия. На хартията пише: „Косата на Елизабет А. Морган“. (Кейт е носила косата на мъртвата си майка със себе си през цялото това време.)

Свидетелство за брак на Томас Е. Морган и Кейт К. Фармър на 30 декември 1886 г. в Хамбург, Айова.

Писмо, препоръчващо Кейт като „почтена и надеждна“ жена и подписано от У. Дж. Фармър в Ханфорд, Калифорния.

Снимка на Кейт.

Погребване на Кейт Морган

На 12 декември дядото на Кейт Дж. У. Чандлър отговаря на телеграма от корнера на окръг Сан Диего. Тя гласи:

„Вашата телеграма относно Кейт Морган, родена Фармър, е получена. Погребете я и ми изпратете сметката. Дж. У. Чандлър“

Същия ден началникът на полицията в Сан Диего най-накрая получава отговор от У. Ф. Фармър, който живее в Ханфорд, Калифорния и където Кейт Морган преди е живяла. Той отговаря, че е „повече от изненадан“ да чуе за трагедията и че ако е Кейт, е сигурен, че не би прекратила сама живота си, защото не би имала причина да го направи. Той продължава, че семейството й е заможно.

Чичо ѝ продължава, казвайки, че когато е напуснала къщата му, е имала „доста голяма сума пари“. Когато тялото на Кейт е намерено, на него са открити само 16,50 долара. Какво се е случило с всичките ѝ пари?

Призрачно присъствие в хотел Del Coronado

През годините след трагичната смърт на Кейт както персоналът, така и гостите съобщават за странни инциденти, които изглежда се фокусират върху стаята, в която е отседнала Кейт.

Най-ранното споменаване в вестниците, което можах да намеря, е статия от 19 май 1983 г. в Coronado Eagle and Journal. Говорителят на хотела по това време казва:

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук.“

История от Times-Advocate от 25 октомври 1987 г. съобщава, че гости и персонал съобщават за мигащи светлини, врати и прозорци, които мистериозно се отварят и затварят, и гости съобщават, че виждат фигурата на жена с дълга тъмна коса и антична рокля в стаята. Призракът на Кейт често плашел персонала. Има доклад от 70-те години, че сервитьор от стаята донесъл бутилка вино на жена, облечена във викторианска рокля в стая 502.1. По-късно той научил, че крилото на хотела нямало гости и стая 502 не е била заета от месеци.

Призрачни срещи в хотела

Домашна помощница на име Ирма ДеАнда, която работи в отдела повече от 10 години, казва на репортери, че повечето домашни помощници се страхуват да чистят стая 502. Те спрели да чистят стаята сами най-вече защото чуват странни шумове и се чувстват сякаш са наблюдавани, докато са вътре в стаята. Самата Ирма имала опит, където почистила 502, току-що завършила праха и отишла в банята, за да смени сапуна. Когато се върнала, намерила купчина пръст върху скрина.

Тази статия също казва, че домашна помощница починала от сърдечен удар през 60-те години в стая 502.

Тези инциденти са затвърдили репутацията ѝ като „Красивата непозната“, призрак, чиято история сега е вплетена в тъканта на идентичността на хотела.